مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين

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أفاد مكتب الدفاع المدني في الفلبين، اليوم السبت، بمصرع 17 شخصا على الأقل وفقدان 9 أشخاص آخرين جراء إعصار "بافي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني برناردو رافايليتو أليخاندرو - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - إن معظم الوفيات وقعت نتيجة للانهيارات الأرضية، مشيرا إلى تضرر أكثر من نصف مليون شخص بسبب التداعيات المزدوجة للإعصار والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وأضاف أليخاندرو، أن نحو 3 آلاف أسرة نزحت عن منازلها جراء الطقس السييء وتقيم حاليا في 77 مركز إجلاء مؤقت تديره السلطات المحلية.

وتشير التقارير الأولية إلى تضرر 153 منزلا، وانقطاع الكهرباء عن 6 مناطق، علاوة على تضرر عدة طرق وجسور بسبب الطقس السييء.

وأكد أن القوات المسلحة الفلبينية - والشرطة الوطنية ومكتب الوقاية من الحريق وخفر السواحل - تقف على أهبة الاستعداد لدعم استجابة الحكومة المحلية للكوارث.