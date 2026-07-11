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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع وفد "الفاو"تعزيز التنمية المستدامة والموارد المائية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب
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بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، سبل تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات الجارية في مجالات الزراعة والري والتكيف مع التغيرات المناخية.

وضم وفد منظمة الفاو كل من: الدكتورة جاكلين بينات، القائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، ونجلاء البنداري، منسق المشروع الياباني ومسؤول الري، وإبراهيم محمود، وأحمد شلبي، استشاري المشروع الهولندي، بجانب حضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، والمهندس صالح إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر، والمهندس أبوالعباس عبدالفتاح، مدير مديرية الزراعة، والمهندس سعيد، مدير وحدة التعاون الدولي.

وتناول الاجتماع، مناقشة حزمة ملفات استراتيجية وحيوية تمس القطاعين الزراعي والمائي بالمحافظة، حيث تم استعراض المشروعات الجارية وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج الحالية التي تنفذها منظمة "الفاو" في محافظة قنا.

كما تابع الببلاوي، أعمال البرامج الموجهة لدعم قطاعي الأغذية والزراعة، لا سيما ما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية، والوقوف على احتياجات محافظة قنا الحالية والمستقبلية في قطاعات الزراعة، والموارد المائية، والتنمية الريفية الشاملة، وبحث فرص التمويل والشراكات، والتي تتوافق مع أولويات المحافظة ورؤية الدولة المصرية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة توفيق أهداف البرنامج مع احتياجات المحافظة فيما يخص تدوير المخلفات الزراعية، وتعزيز نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، لدعم التنمية المستدامة في المحافظة.
 



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