مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها فى أبوحزام بقنا

لقيت طالبة مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها فى قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبة عقب سقوطها من الطابق الثاني بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى.



بالانتقال والفحص تبين مصرع ياسمين.ج.م 13 عامًا، مقيمة قرية أبو حزام، إدعاء سقوط من الطابق الثانى فى منزلها.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتكليف المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة.