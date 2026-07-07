مياه قنا تعلن فتح باب القبول أمام طلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج " للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ بحد أدني للمجموع ٢٧٤ درجة.



وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم و التدريب المزدوج" تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات و شبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ لحملة الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام من محافظات " قنا - الأقصر - سوهاج - أسيوط" بحد أدنى للمجموع ٢٧٤ درجة، وذلك بناءا على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف بيان شركة المياه، بأن الأعداد المقرر قبولها بالدفعة الاستثنائية لهذا العام ١٠٠ طالب موزعة كالتالي:

١٠ طلاب مركز فرشوط

١٠ طلاب مركز ابوتشت

٨ طلاب مركز نجع حمادي

١٠ طلاب مركز دشنا

٧ طلاب مركز الوقف

١٥ طالب مركز قنا

٥ طلاب مركز قفط

١٠ طلاب مركز قوص

٥ طلاب مركز نقادة

٩ طلاب محافظة سوهاج

٩ طلاب محافظة الأقصر

٢ طالب محافظة أسيوط

وتقدم الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية في موعد غايتة ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ مع التزام ولي أمر الطالب باستيفاء أوراق التقديم ودفع الرسوم المقرره طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين الشركة و وزارة التربية والتعليم.

بالاضافة الي التقدم بشكل ورقي بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية يستوجب علي الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مدرسة المياه بقنا التقدم بشكل اليكتروني من خلال الرابط التالي :

https://dualedu.moe.gov.eg

كما يمكن التقدم الاليكتروني من خلال مدرسة قنا الثانوية الزراعية.

و أشار البيان، إلى أن التقدم علي الموقع الاليكتروني خطوة أساسية من خطوات التقدم للاعلان، ولا يتم قبول الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية إلا بعد التقدم علي الموقع الاليكتروني، كما لا يعتبر التقدم علي الموقع الاليكتروني تقديما صحيحاً دون استيفاء تسليم الأوراق المطلوبة بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية.

