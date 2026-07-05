إنقاذ شخصين والبحث عن آخر إثر انهيار منزل فى نقادة بـ قنا

شهد شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال شخصين من تحت الانقاض، فيما يجرى البحث عن آخر.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، نتج عنه سقوطه فوق ٣ أشخاص بداخل المنزل.





وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة الأهالى، من إنقاذ شخصين من أسفل الأنقاض وجاري البحث عن آخر كان برفقتهم.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

