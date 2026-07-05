قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش
تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية
محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
ممثلة النواب الأردني تطالب بزيادة الدعم الإنساني لنساء فلسطين المتضررات من الحرب
اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة
الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد
مصدر عسكري سوداني: الجيش يتصدى لهجمات الدعم السريع
لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنقاذ شخصين والبحث عن آخر إثر انهيار منزل فى نقادة بـ قنا

المنزل المنهار
المنزل المنهار
يوسف رجب

شهد شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال شخصين من تحت الانقاض، فيما يجرى البحث عن آخر.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، نتج عنه سقوطه فوق ٣ أشخاص بداخل المنزل.


 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة الأهالى، من إنقاذ شخصين من أسفل الأنقاض وجاري البحث عن آخر كان برفقتهم.


ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا انهيار منزل قوات الحماية المدنية مدينة نقادة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلاميَّة يجري جولةً ميدانيَّة بمحافظة الغربية تفقَّد خلالها امتحانات الثانوية الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجان الفتوى

جولة ميدانية لأمين البحوث الإسلاميَّة بالغربية يتفقد خلالها امتحانات الثانوية الأزهرية ومنطقة الوعظ

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة قبل انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد