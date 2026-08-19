اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026 /2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وتتضمن نتيجة المرحلة الثانية ترشيحات الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة للمرحلة، وفقًا لقواعد وضوابط التنسيق، وبما يتناسب مع مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم والأعداد المقررة للقبول بالكليات والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان النتيجة، تمهيدًا لإتاحتها للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها وإعلانها.

متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي

وناشدت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على التوقيت المحدد لإعلان النتيجة، والحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار أو توقعات عبر صفحات ومصادر غير رسمية.

وتؤكد الوزارة أن نتيجة المرحلة الثانية ستظهر للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الرابط التالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية يستطيع الطالب معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ضمن خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.