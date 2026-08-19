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معارض أهلًا مدارس 2026 .. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

معارض أهلًا مدارس 2026 .. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات

معارض أهلا مدارس 2026.. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات
معارض أهلا مدارس 2026.. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات
ولاء عادل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لإطلاق معارض «أهلاً مدارس 2026» بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف توفير المستلزمات المدرسية للأسر بأسعار مناسبة، مع طرح مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع التي يحتاجها الطلاب.

ومن المقرر افتتاح المعرض الرئيسي لـ«أهلاً مدارس 2026» في مدينة نصر بمحافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن تشهد مختلف المحافظات إقامة معارض رئيسية وفروع إضافية في المدن والأحياء الرئيسية، لتوفير المستلزمات المدرسية لأكبر عدد من المواطنين.

موعد افتتاح معرض أهلاً مدارس 2026 الرئيسي بالقاهرة

تستعد الجهات المنظمة لافتتاح المعرض الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، ضمن الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في إقامة المعارض بالمحافظات، بحيث يتوفر معرض رئيسي على الأقل في كل محافظة، إلى جانب فروع أخرى في المدن والمناطق الرئيسية، بما يسهل حصول الأسر على احتياجات أبنائها قبل بدء الدراسة.

ماذا تقدم معارض أهلاً مدارس 2026؟

تضم معارض «أهلاً مدارس» مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ومن أبرزها:

  • الملابس والزي المدرسي.
  • الأحذية.
  • الحقائب المدرسية.
  • الكراسات والكشاكيل.
  • الأقلام والأدوات المكتبية.
  • الأدوات والمستلزمات المدرسية المختلفة.
  • الكتب الخارجية.
  • المنتجات الجلدية.
  • بعض الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.
  • مجموعة من السلع الغذائية والاحتياجات الأخرى التي تهم الأسرة.

وتستهدف المعارض توفير أكبر قدر ممكن من المستلزمات في مكان واحد، بما يساعد الأسر على الاستعداد للعام الدراسي وتقليل تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية.

تخفيضات على المستلزمات المدرسية

تأتي معارض «أهلاً مدارس 2026» ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع والمستلزمات التي تحتاجها الأسر بأسعار مناسبة، مع طرح منتجات متنوعة تشمل الأدوات والملابس والحقائب وغيرها.

وتشارك الغرف التجارية والجهات المعنية في تنظيم المعارض، بما يساهم في توفير المنتجات على نطاق أوسع بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.

معارض في مختلف المحافظات

لا تقتصر خطة إقامة المعارض على القاهرة، إذ تستهدف الجهات المنظمة التوسع في إقامة معرض رئيسي في كل محافظة على الأقل، إلى جانب إقامة فروع أخرى في المدن الرئيسية والأحياء والمناطق المختلفة.

ويأتي ذلك بهدف توفير المستلزمات المدرسية بالقرب من المواطنين، وعدم اقتصار الخدمات على المعرض الرئيسي في عواصم المحافظات.

كما يمكن التوسع في إقامة المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية في المناسبات والمواسم المختلفة التي يرتفع خلالها الطلب على بعض السلع والمنتجات.

الهدف من معارض أهلاً مدارس

تهدف المعارض إلى مساعدة الأسر المصرية على توفير احتياجات أبنائها قبل بداية الدراسة، من خلال جمع عدد كبير من المستلزمات في منافذ بيع مخصصة وطرحها بأسعار مناسبة.

وتشمل الاحتياجات المطروحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من المراحل الأولى وحتى التعليم قبل الجامعي، مع توفير الأدوات والملابس والحقائب والأحذية وغيرها من المستلزمات الأساسية.

تفاصيل معارض أهلاً مدارس 2026

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض «أهلاً مدارس 2026» خلال الأيام المقبلة، ويأتي المعرض الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة ضمن خطة تستهدف التوسع في إقامة المعارض بالمحافظات والمدن والأحياء الرئيسية.

وتوفر المعارض مجموعة متنوعة من المستلزمات، أبرزها الزي المدرسي والملابس والأحذية والحقائب والكراسات والكشاكيل والأقلام والأدوات المدرسية والكتب الخارجية وبعض الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب سلع أخرى تحتاجها الأسر.

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