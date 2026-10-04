استثناء المستأجر.. الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي للسكن

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدة أن الهدف منها تغيير السياسة الضريبية بحيث يقابل الالتزام الضريبي حافز يستفيد منه المواطن.

وقالت فداء فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن قرار مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، جاء لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من الحوافز.

وأوضحت فداء فؤاد أن المواطن يحصل على خصم من الضريبة المستحقة اعتبارًا من 1 يناير 2027 بنسبة 25% لكل وحدة سكنية و10% لكل وحدة غير سكنية، مع إمكانية زيادة الخصم 5% إضافية عند سداد مبلغ تحت الحساب إلكترونيا، لتصل النسبة إلى 30% للسكني و15% لغير السكني.

وأضافت أن كل مالك أو منتفع أو مستغل لوحدة عقارية ملزم بتقديم الإقرار، باستثناء المستأجر، مشيرة إلى أن حد الإعفاء الخاص بالسكن ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن التطبيق الإلكتروني يتيح تقديم الإقرار والسداد من أي مكان، مع توفير خدمات مستقبلية تشمل الطعن الضريبي واستخراج المستندات الرسمية .