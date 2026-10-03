رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية على مستوى العالم.

وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن مصر تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، موضحًا أن السعر العالمي للبترول اختلف تمامًا عن الفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، وأشار إلى أن الدولة تضع الحالة الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن دعم المواد البترولية يتم بأرقام كبيرة.

وردًا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، مؤكدًا أن زيادة أسعار البترول أصبحت مسألة وقت، وأوضح أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات هو قرار يحمل جانبًا سياسيًا، إلى جانب أبعاده الاقتصادية، متوقعًا حال إقرار الزيادة أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، موضحًا أنه في حال تثبيت الأسعار ستتحمل الدولة عبئًا أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.