الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، أجواء خريفية تتباين حدتها بين المناطق المختلفة، مع طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويأتي الطقس اليوم معتدلًا في بداية الليل، قبل أن يميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط الرياح.



درجات الحرارة الأحد 4 أكتوبر 2026

وتوضح توقعات هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد على مختلف المناطق، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري: العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

وتكشف درجات الحرارة عن استمرار الأجواء الخريفية مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نهارًا، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تظل الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية، في مقابل استمرار ارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتتضمن خريطة الطقس اليوم عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، وفي مقدمتها الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح.

شبورة مائية على الطرق صباحا

تتوقع هيئة الأرصاد تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح، لذلك تظل القيادة بحذر من الأمور المهمة أثناء فترات ظهورها.



فرص أمطار متفاوتة الشدة

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من صحراء مطروح.

وتشير التوقعات إلى إمكانية أن تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق، ولكن على فترات متقطعة، مع تقدير نسبة حدوث الأمطار بنحو 30% تقريبًا.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة بصورة متقطعة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب سيناء.



نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على أغلب الأنحاء، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من محافظة الوادي الجديد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية في المناطق المتأثرة خلال فترات نشاط الرياح.

ويؤكد خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما خلال الليل، فمن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في بداية الليل، ثم تميل للبرودة خلال آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 متر ومترين، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع تراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار التأثيرات الخريفية على البلاد، والتي تظهر في انخفاض درجات الحرارة ليلًا مقارنة بفترات النهار، إلى جانب فرص الأمطار والشبورة ونشاط الرياح على بعض المناطق.



نصائح مهمة مع أجواء الأحد

ومع تعدد الظواهر الجوية المتوقعة، يفضل متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يتحركون على الطرق في الساعات الأولى من الصباح أو المناطق التي قد تشهد أمطارًا أو نشاطًا للرياح.

كما يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء ظهور الشبورة المائية، وخصوصًا على الطرق السريعة والزراعية، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات أمان كافية.

وتظل درجات الحرارة مستقرة نسبيًا في القاهرة الكبرى عند 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة بواقع 37 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

وبذلك يجمع الطقس اليوم الأحد 4 أكتوبر بين الأجواء الخريفية والحرارة المرتفعة نسبيًا نهارًا، وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، مع شبورة مائية وفرص أمطار ونشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق مختلفة من الجمهورية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 28 19

وادى النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 30 22

نخل 30 18

كاترين 26 14

الطور 31 22

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 24

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 27 17

رأس غارب 33 23

سفاجا 33 23

مرسى علم 34 24

شلاتين 37 26

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 37 26

أبرق 37 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 33 26

الفيوم 30 20

بني سويف 30 19

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 36 23

الأقصر 36 23

أسوان 36 25

الوادى الجديد 34 24

أبوسمبل 38 25

