فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ياسمين صبري

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه فستان طويل ولافت بألوان صيفية مبهجة لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري