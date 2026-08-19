بعد الارتفاع .. إلى أين وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء؟!

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مع بداية التعاملات الصباحية، عند آخر ارتفاع تم تسجيله في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، لتحافظ أسعار الدولار اليوم في مصر على مستوياتها الأخيرة، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اتجاه العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي نحو 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بين البنوك عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.