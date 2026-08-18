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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات جديدة.. ارتفاع أسعار الدولار في ختام تعاملات الثلاثاء 18 أغسطس

أسعار صرف الدولار الأمريكي
أسعار صرف الدولار الأمريكي
علياء فوزى

أغلقت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، تداولها على ارتفاع ملحوظ في أغلب البنوك العاملة في مصر، ليتجاوز متوسط سعر البيع حاجز الـ 50.50 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

وسجل سعر الدولار رسميا وفقا للبنك المركزي المصري نحو 50.45 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.


أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع في البنوك

أعلى سعر لشراء الدولار: تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء العملة الأمريكية في مصر بسعر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار: جاء المصرف العربي الدولي (AIB) في مقدمة البنوك الأقل سعرًا لبيع الدولار للجمهور بسعر 50.25 جنيهًا للبيع و50.15 جنيهًا للشراء، يليه كل من بنك الكويت الوطني (NBK) وبنك فيصل الإسلامي بتقديم سعر بيع عند 50.50 جنيهًا.


أسعار الدولار في مصر
 استقرت العملة الخضراء في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات: 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي عند 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية لدى أكبر بنك قطاع خاص في مصر مستوى 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع، وتطابق معه في السعر ذاته كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك بيت التمويل الكويتي، والأهلي الكويتي.

وتداول في  بنوك الإسكندرية وHSBC والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الدولار عند مستوى 50.48 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنكي البركة وأبوظبي التجاري إلى 50.43 جنيهًا للشراء و50.53 جنيهًا للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر 

50.51 جنيه 

أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار أعلى سعر لشراء الدولار أقل سعر لبيع الدولار بنك مصر

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