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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18-8-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

وصعد سعر صرف الدولار بمتوسط 30 قرشا منذ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.42 جنيه للشراء 

50.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 

50.42 جنيه للشراء 

50.52 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

50.40 جنيه للشراء 

50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 

50.40 جنيه للشراء 

50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.40 جنيه للشراء 

50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك  أبوظبي التجاري 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في التعمير والإسكان 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 

50.15 جنيه للشراء 

50.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 

50.50 جنيه للشراء 

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.47 جنيه للشراء

50.57 جنيه للبيع 

سعر الدولار في الكويت الوطني

50.46 جنيه للشراء 

50.56 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في إتش إس بي سي

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الأول

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء 

50.55 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه

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