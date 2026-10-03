اتمسك بـ«الشابو» والسلاح.. المشدد 9 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بأسيوط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات لحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة دون ترخيص، وذلك بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي المغازي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح سليمان ووائل عفت عزيز، وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود وقائع القضية رقم 9262 لسنة 2026 جنايات البداري، إلى ورود معلومات للرائد هشام إبراهيم العربي، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، تفيد بقيام المتهم «بسام. ن»، 27 عامًا، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد هشام إبراهيم العربي، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، قوة من أفراد الشرطة السريين، استهدفت مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه.

وعُثر بحوزة المتهم، بحسب أوراق القضية، على 8 أكياس من مادة الشابو المخدرة، وبندقية آلية، بالإضافة إلى 25 طلقة نارية من ذات العيار المستخدم في السلاح المضبوط.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، تولت التحقيق في الواقعة، وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط، التي أصدرت حكمها المتقدم.