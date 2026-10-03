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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من غزة إلى دار الشفاء.. السفير الفلسطيني يطمئن على رحلة علاج الصحفي زكريا التلمس

السفير الفلسطيني يطمئن على رحلة علاج الصحفي زكريا التلمس
السفير الفلسطيني يطمئن على رحلة علاج الصحفي زكريا التلمس
عبدالصمد ماهر

استقبلت مستشفى دار الشفاء، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، السفير ناجي الناجي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، خلال زيارة للاطمئنان على الحالة الصحية للصحفي والمناضل الفلسطيني الأستاذ زكريا التلمس، ومتابعة مراحل علاجه داخل المستشفى.


رعاية المرضى الفلسطينيين.

وخلال الزيارة، اطلع السفير الفلسطيني على الحالة الصحية للمريض ومستوى الرعاية الطبية المقدمة له، وما توفره المستشفى من خدمات وإمكانات طبية، معربًا عن تقديره لما لمسه من اهتمام ورعاية للمرضى الفلسطينيين.

وأكد الدكتور صلاح الدين جاد الرب مدير عام مستشفى دار الشفاء، حرص المستشفى على توفير الرعاية الطبية المتكاملة للحالة، من خلال التنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والفرق المعاونة، ومتابعة احتياجات المريض طوال فترة العلاج.

وأوضحت الدكتورة دينا فتحي نائب مدير المستشفى ومدير الخدمات الطبية، أن الحالة تخضع لتقييم طبي شامل ومتابعة مستمرة من فريق متعدد التخصصات، بما يضمن وضع ومراجعة الخطة العلاجية وفقًا لتطورات الحالة.

وفي إطار دور إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى دار الشفاء، قامت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة منذ مرحلة استقبال الحالة، ومتابعة إجراءات دخولها وتيسير متطلباتها، مع استمرار التواصل مع مسؤولي السفارة بشأن احتياجات المريض وتطورات حالته، وبالتعاون مع إدارة السياحة العلاجية والفرق الطبية والتمريضية.

واستقبلت المستشفى، زكريا التلمس عقب خروجه من قطاع غزة، بعد تعرضه لظروف صحية وإنسانية صعبة أدت إلى تدهور حالته الصحية وبتر إحدى ساقيه، حيث بدأ الفريق الطبي في استكمال التقييم ووضع خطة الرعاية المناسبة.
وتتم متابعة الحالة بمشاركة نخبة من الاستشاريين، من بينهم:
د. مصطفى عبد النصير (استشاري أمراض الباطنة والكلى والغدد الصماء والسكر)
د. محمد عبد الهادي (استشاري أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أعصاب الباطنة)، ود. أحمد حسني (استشاري جراحة الأوعية الدموية)
، ود. محمد عادل (رئيس قسم العلاج الطبيعي)
ويواصل الفريق الطبي والتمريضي متابعة الحالة وتقديم الرعاية اللازمة، في إطار منظومة متكاملة تستهدف استكمال رحلة العلاج وفقًا للاحتياجات الطبية للمريض.

غزة دار الشفاء السفير الفلسطيني زكريا التلمس الصحفي الفلسطينيين

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