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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع أسعار الدولار مقابل الجنيه ، مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 في 16 بنكا.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار ماليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 

50.40 جنيه للشراء 

50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

50.40 جنيه للشراء 

50.50 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 

50.38 جنيه للشراء 

50.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 

50.37 جنيه للشراء 

50.47 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 

50.36 جنيه للشراء 

50.46 جنيه للبيع

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.36 جنيه للشراء 

50.46 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك  التنمية الصناعية

50.35 جنيه للشراء 

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

50.32 جنيه للشراء 

50.42 جنيه للبيع 

 بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 

50.30 جنيه للشراء 

50.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في في أبوظبي التجاري 

50.20 جنيه للشراء 

50.30 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 

50.19 جنيه للشراء 

50.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 

50.19 جنيه للشراء 

50.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 

50.19 جنيه للشراء 

50.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في التعمير والإسكان 

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في ميد بنك

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 

50.17 جنيه للشراء 

50.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك البركة 

50.15 جنيه للشراء 

50.25 جنيه للبيع 

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