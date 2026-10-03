بالبدلة الحمراء.. المتهمة بإنهاء حياة طفلة قطور تظهر أمام استئناف المحلة |صور

شهدت محكمة استئناف المحلة بمحافظة الغربية، اليوم ظهور المتهمة بإنهاء حياة طفل بقصد الاستيلاء علي حلقها مرتدية زي بدلة الحمراء للنظر في تأييد حكم إعدامها من عدمه.

نظر محكمة الاستئناف

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية أصدرت حكما قضائيا ضد المتهمه بإنهاء حياة طفلة طمعا في حلقها بقطور بإعدامها عقب إحالة أوراقها إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي حول تنفيذ العقوبة المذكورة .

تحرك نيابي عاجل

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع طفلة علي يد جارتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

تحرك أمني عاجل

كان ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة صغيره داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها بقصد سرقة حلق ذهبي خاص بالطفلة ابنه جارتها فأنهت حياتها وأخفت جثتها داخل جوال ملقي وسط الأراضي الزراعية بجوار مصرف بنطاق عزبة العابد وضبطت المتهمه لعرضها علي جهات التحقيق.

حزن والوجيعة

في ذات السياق كشف شهود عيان اتشاح أهالي عزبة العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

الطفلة المتغيبة

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من 5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه" مقتولة وملقاة داخل شوال بجوار المصرف.

ونجح ضباط فريق البحث الجنائي في ضبط السيدة مرتكبه الواقعة واقرت خنق الطفلة لسرقة حلق قرط ذهبي وزنه نص جرام ووضعها داخل جوال وسط الأراضي الزراعية بجوار المصرف المذكور .

اتخاذ القرار القانوني

في المقابل دخلت ام الطفلة المكلومة في نوبة من البكاء والانهيار مما تسبب في فقدها النطق فيما ناشد والد الطفلة كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنتهما الضحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.