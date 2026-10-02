رئيس جامعة طنطا يدعو الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين للتسجيل والمشاركة في منتدى مصر 2026

دعا الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والباحثين والعاملين بمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها، إلى التسجيل والمشاركة الفاعلة في «منتدى مصر 2026»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، والمشاركة في المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية التي تسبق انعقاد المنتدى، وإبداء آرائهم وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم حول القضايا والملفات المطروحة للنقاش.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد الدكتور محمد حسين أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين بمختلف أطيافهم إلى المشاركة وتقديم الرؤى والمقترحات، تفتح مساحة واسعة أمام المجتمع الجامعي للمساهمة بما يمتلكه من خبرات علمية وبحثية وفكرية، موضحًا أن الجامعات تمثل أحد أهم بيوت الخبرة الوطنية، وأن مشاركة أساتذتها وباحثيها وطلابها تتيح تقديم رؤى علمية وعملية تستند إلى المعرفة والبحث والتجربة الواقعية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن «منتدى مصر 2026» يمثل منصة وطنية للحوار حول مسارات التنمية والشراكة، تجمع المواطنين والخبرات والتدبير والمتخصصين وصناع القرار، بهدف قراءة ما تحقق خلال السنوات الماضية بصورة موضوعية، ومناقشة التحديات والفجوات القائمة، وتقييم أثر السياسات والمشروعات والبرامج التنموية في حياة المواطن، وصولًا إلى تحديد الأولويات ومسارات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أهمية المنتدى تنبع من اعتماده على التكامل بين البيانات والمؤشرات الرسمية، وتجربة المواطن الفعلية، والرأي والتحليل المتخصص الذي يقدمه الخبراء والباحثون والجامعات ومراكز الفكر وممثلو القطاعات المختلفة، بما يسهم في تكوين رؤية أكثر شمولًا حول ما تحقق، وما يحتاج إلى استكمال أو تطوير، والإجراءات والتدخلات المطلوبة مستقبلًا.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف الدكتور محمد حسين أن الجامعة تشجع بشكل خاص أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة المعاونة على المشاركة بأفكارهم وتحليلاتهم العلمية ومقترحاتهم التطبيقية، كما تحث الطلاب والشباب على استثمار هذه المساحة لعرض رؤيتهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات التعليم والعمل والابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، مؤكدًا أن إشراك الشباب والخبرات الأكاديمية في النقاش حول قضايا التنمية يعزز الربط بين المعرفة العلمية والاحتياجات الفعلية للمجتمع.

ملف بناء الإنسان

وأوضح رئيس الجامعة أن محاور المنتدى ترتبط بصورة مباشرة بالعديد من مجالات عمل الجامعات، حيث تتناول المناقشات ملفات بناء الإنسان، وفي مقدمتها مستقبل التعليم ومدى قدرته على تأهيل الطلاب للمستقبل، والشباب والرياضة، والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، إلى جانب محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن الذي يشمل التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، والتحول نحو «مصر الرقمية».

كما تتضمن أعمال المنتدى محور الحماية والأمان المجتمعي وما يرتبط به من منظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، فضلًا عن المحور الاقتصادي الذي يناقش مسيرة الطاقة المصرية وآفاق المستقبل، والاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، إلى جانب جلسات وورش عمل وحوارات متخصصة في عدد من الملفات التي تمس أولويات المجتمع.

استعراض مشروعات وسياسات

وأضاف أن المنتدى لا يستهدف فقط استعراض ما تحقق من مشروعات وسياسات، وإنما يمتد إلى مناقشة النتائج وآثارها، ورصد الفجوات والتحديات، والنظر في البدائل الممكنة، وصولًا إلى مخرجات وأولويات يمكن ترجمتها إلى برامج وتحركات تنفيذية محددة وقابلة للمتابعة والقياس.

ويمكن لطلاب جامعة طنطا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والعاملين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم من خلال الموقع الرسمي لـ «منتدى مصر 2026»:

https://EgyptForum.gov.eg