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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجّه بتكثيف الحملات على مخابز طنطا وكفر الزيات والسنطة وسمنود

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز مناطق حلقة القطن والصاغة والمنحر وميدان ستوتة والعجيزي ببندر طنطا عن تحرير 17 محضرًا، شملت 6 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارات كفر الزيات والسنطة وسمنود عن تحرير 32 محضرًا، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 49 محضرًا.

حملات مرورية مخابز

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية ردع مخالفين

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