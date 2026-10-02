رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الـ ٥٤ من كلية العلوم.. صور

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حفل تخرج الدفعة ال 54 من كلية العلوم، وذلك بحضور نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير علم الدين عميد الكلية، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية السابق، والدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف نوير نقيب العلمين بمحافظة الغربية، وعمداء الكلية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء الأمور والخريجين.

توجيهات جامعة طنطا

أكد رئيس الجامعة خلال كلمته على أن كلية العلوم بجامعة طنطا تمثل إحدى الكليات العريقة التي ارتبط تاريخها بتاريخ الجامعة، وأسهمت على مدار عقود في دعم مسيرتها العلمية والبحثية، وتخريج أجيال من العلماء والباحثين والكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات العلمي، مشيراً إلى أن الكلية لا تقتصر رسالتها على تقديم العلوم الأساسية، وإنما تؤدي دورًا محوريًا في إعداد كفاءات قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم قطاعات الصناعة والإنتاج والبحث العلمي والتكنولوجيا، بما تمتلكه من برامج أكاديمية متنوعة وكوادر علمية ومعامل وتخصصات متقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه التهنئة لخريجي الدفعة ٥٤ بكلية العلوم وأسرهم، مؤكدًا أن التخرج يمثل بداية جديدة لمسيرة التعلم والعمل، وداعيًا الخريجين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم وربط معارفهم العلمية باحتياجات الواقع، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إعداد الخريجين، مؤكدًا أن ما قدمته الكلية عبر تاريخها من علماء وباحثين وقيادات وكفاءات متميزة يمثل رصيدًا مهمًا لجامعة طنطا، وأن خريجيها سيواصلون دورهم في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والابتكار.

من جانبه أعرب الدكتور السيد العجوز عن سعادته بمشاركة الطلاب وأسرهم هذه اللحظة، مؤكداً أن يوم التخرج يجسد ثمرة سنوات من العلم والعمل والاجتهاد، ويمثل بداية جديدة في حياة الخريجين وليس نهاية الرحلة، موجهاً التهنئة للطلاب وأسرهم، مشيراً إلى أن أبناء كلية العلوم يحملون معهم إلى جانب المعرفة العلمية قيم المسؤولية والتفكير والتحليل والبحث، داعياً إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير الذات ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، وأن يجعلوا من علمهم وسيلة للنجاح وإحداث أثر إيجابي في المجتمع، وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر لأسرهم ولكليتهم وجامعة طنطا ووطنهم مصر.

خريجي كلية العلوم

من جانبها، أعربت الدكتورة عبير علم الدين، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتخرج أبنائها الطلاب، مؤكدة أن هذا اليوم يجسد ثمرة سنوات طويلة من الجد والاجتهاد والمثابرة، ويُمثل محطة مهمة في مسيرتهم العلمية والإنسانية. ووجهت التهنئة للخريجين وأسرهم، مشيرة إلى أن سنوات الدراسة لم تكن مجرد رحلة للحصول على المعرفة، وإنما رحلة متكاملة اكتسب خلالها الطلاب إلى جانب العلم قيم المسؤولية والانضباط والعمل والاجتهاد، داعيةً الطلاب بأن يكونوا دائمًا على قدر اسم كلية العلوم وجامعة طنطا، وأن يواصلوا مسيرة النجاح والتميز.