3 فرق من جامعة طنطا تتأهل لمسابقة إدارة المخلفات الجامعية.. وتبدأ تطوير النماذج الأولية

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تأهل 3 فرق طلابية من الجامعة إلى مرحلة التدريب وتطوير النموذج الأولي ضمن مسابقة إدارة المخلفات الجامعية، وذلك عقب اجتيازها مرحلة الفرز والتصفية، في إنجاز جديد يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على تقديم أفكار مبتكرة تستجيب للتحديات البيئية والمجتمعية.

توجيهات جامعة طنطا

وضمت قائمة الفرق المتأهلة من جامعة طنطا فريق «ريبكيا» بقيادة الطالب هشام محمد محمد بركات، وفريق «الخامة بشكلها الجديد» بقيادة الطالبة هاجر حمدي البحيري، وفريق REPLASTOIL بقيادة الطالبة رودينة محمد محمود أبوال يزيد، حيث جاءت الفرق الثلاثة ضمن قائمة الفرق المتأهلة من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية. الفرق المتأهلة للمرحلة التدريب وتطوير النموذج الأولي.

تحرك دعم الطلاب المبتكرين

وأكد الدكتور محمد حسين أن تأهل ثلاثة فرق من جامعة طنطا في مسابقة تنافسية بهذا المستوى يمثل إنجازًا مهمًا لطلاب الجامعة، ويعكس ما تمتلكه الجامعة من طاقات طلابية مبدعة قادرة على تحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة قابلة للتطوير والتطبيق، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة لاستراتيجية الجامعة في رعاية الموهوبين والمبتكرين، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمبادرات القومية، موجها الشكر للدكتور ياسر عبده المدير التنفيذي لمركز رعاية الموهوبين ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار.

تبادل الخبرات

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا متزايدًا بربط الأنشطة الطلابية بقضايا التنمية المستدامة واحتياجات المجتمع، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير بيئة محفزة تسمح للطلاب بتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية ومشروعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي اللازم للفرق المتأهلة خلال المراحل المقبلة.

نجاح منظومة الأنشطة

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تأهل الفرق الثلاثة يعكس المستوى المتميز والوعي الابتكاري لدى طلاب جامعة طنطا، ويؤكد نجاح منظومة الأنشطة الطلابية في اكتشاف الطاقات المبدعة وتوجيهها نحو مجالات تخدم المجتمع والبيئة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تمكين الطلاب من مهارات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مرحلة التدريب وتطوير النموذج الأولي يمثل خطوة مهمة أمام الفرق لتطوير مشروعاتها ورفع جاهزيتها للمنافسة في المراحل اللاحقة.

تهنئة الفرق المتأهلة

واختتم رئيس الجامعة بتوجيه التهنئة للطلاب أعضاء الفرق المتأهلة، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تمثيل جامعة طنطا بصورة مشرفة، ومواصلة تطوير أفكارهم وصولًا إلى حلول مبتكرة تسهم في دعم الاستدامة وحماية البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.