محافظ الغربية يوجه بوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز والمدينة ضمن المرحلة الثانية للموجه 30، وذلك خلال 24 ساعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية



وقالت الدكتورة جيهان القطان رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف أعمال تعد والبناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.