شركة OnePlus تفاجئ الجميع بكاميرا 200 ميجابكسل خارقة في هاتفها الرائد القادم!

حسمت شركة «OnePlus» الجدل وأكدت رسمياً المواصفات الكاملة لمنظومة التصوير في هاتفها الرائد المنتظر «OnePlus 16».

ويقود الهاتف ثورة تصوير حقيقية بمستشعر رئيسي جبار بدقة 200 ميجابكسل وتحديثات شاملة لكافة الكاميرات.

تفاصيل منظومة التصوير الخارقة

وفقاً لتقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص، تأتي الكاميرا الهاتفة الرئيسية بمستشعر عملاق بحجم 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة واسعة f/1.6 لتجميع أكبر قدر من الضوء.

وتساعدك هذه الدقة الهائلة على التقاط صور فائقة الوضوح وتكبير المشاهد دون فقدان أي تفاصيل.

كما دعمت وان بلس الهاتف بعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريباً بصرياً حقيقياً حتى 3 مرات.

وتكتمل الكاميرات الخلفية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية عريضة تبلغ 116 درجة.

سيلفي بدقة 50 ميجابكسل

حصلت الكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي على تحديثات ضخمة لتعمل الآن بدقة 50 ميجابكسل كاملة.

وتضمن هذه الكاميرا نقاءً استثنائياً في مكالمات الفيديو وتسجيل الفيديوهات اليومية بدقة ووضوح.

ويعتمد الهاتف على محرك المعالجة المتقدم "لومو" من شركة أوبو لتحسين الألوان والإضاءة تلقائياً.

ويعمل هذا النظام الذكي على موازنة الظلال والسطوع لتبدو الصور طبيعية وحيوية في مختلف الظروف.

معالج ثوري وشاشة فائقة السرعة

يعمل الجهاز بأحدث معالجات كوالكوم "سنابدراجون 8 إيليت إكستريم"، لتقديم أداء صاروخي لا يتأثر بالضغط.

كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث قياسي يبلغ 165 هرتز لضمان حركة سلسة ومريحة للعين.

وتشير التسريبات أيضاً إلى تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير تدوم لأيام.

وسيتوفر الجهاز بثلاثة ألوان أنيقة، مع الحفاظ على التصميم الأيقوني المميز للإصدار السابق.