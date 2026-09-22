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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلفية مضيئة للمكالمات والإشعارات.. OnePlus تُبهر الجميع بتصميم هاتفها الجديد

هاتف OnePlus 16
هاتف OnePlus 16
لمياء الياسين

تم الكشف رسميًا عن هاتف OnePlus 16 الأسبوع الماضي بعد أشهر من التسريبات والشائعات. وكما كان متوقعًا، بدأت OnePlus بمشاركة المزيد من التفاصيل حول هاتفها الرائد، حيث كشفت الآن عن التصميم الكامل وخيارات الألوان.

سيُطرح OnePlus 16 بثلاثة ألوان، يتميز أحدها بلوحة خلفية مضيئة للمكالمات والإشعارات وغيرها. من المقرر إطلاق هاتف OnePlus الرائد لعام 2026 في الصين هذا الشهر، ومن المتوقع الإعلان عن تاريخ الإطلاق قريبًا.

مواصفات هاتف ون بلس

سيُطرح هاتف OnePlus 16 بثلاثة ألوان: ضوء النجوم، والغابة الداكنة، وتحفة المريخ. يتميز لون الغابة الداكنة بلون أسود غامق لمحبي المظهر الكلاسيكي. أما لون تحفة المريخ فيبدو بلون وردي فاتح، وهو مشابه لهاتف OPPO Find X9s.

يتميز هاتف Tomorrow's Starlight بلوحة خلفية ذات تأثيرات إضاءة مميزة. ويطلق رئيس شركة OnePlus في الصين، لي جي لويس، على هذه الميزة اسم "تأثير الإضاءة بين النجوم"، الذي يمنح الهاتف مظهرًا هادئًا وأنيقًا خلال النهار، بينما يضفي لمسة من السحر والجمال في الليل.

تُفعّل تأثيرات الإضاءة للمكالمات الواردة، والإشعارات، والموسيقى، والشحن، والألعاب، وغيرها من الميزات. وتُظهر جميعها تأثيرات إضاءة مختلفة، وفقًا لما نُشر على موقع ويبو. كما أنها تبدو أنيقة وبسيطة، وليست مُبهرجة، مما يُضفي عليها مظهرًا عصريًا.

ويضيف لويس أن هاتف OnePlus 16 لا يزال يتميز بتصميم أنيق ومسطح، مع استخدام "عملية الزجاج الحريري" الجديدة التي تبدو رقيقة ومريحة عند اللمس ولن تجذب بصمات الأصابع بسهولة.

مواصفات هاتف OnePlus 16: ما الذي يمكن توقعه؟


أُكِّد رسميًا أن هاتف OnePlus 16 سيأتي بشاشة ذات معدل تحديث 165 هرتز، تمامًا مثل سابقه OnePlus 15. كما أُكِّد إطلاق الهاتف تحديث ColorOS 17 مُثبَّتًا مُسبقًا. ومن المُرجَّح أن يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، المُقرَّر إطلاقه هذا الأسبوع. وهو المعالج الرائد القادم من Qualcomm، والذي سيكون جزءًا من سلسلة ثنائية المعالجات، حيث يُعدّ طراز Pro هو الأقوى. ومن المُتوقَّع أن يُقدِّم أداءً أفضل بكثير من OnePlus 15.

تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 16 سيأتي ببطارية ضخمة سعتها 9000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

 ويمثل هذا ترقية ملحوظة مقارنةً ببطارية OnePlus 15 التي تبلغ سعتها 7300 مللي أمبير. وقد يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. وإذا صحت هذه المعلومات، فسيكون هذا تطورًا كبيرًا مقارنةً بإعداد الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل في OnePlus 15.

يبدو أن هاتف OnePlus 16 سيكون هاتفًا رائدًا قويًا يعمل بنظام أندرويد، مع التركيز على التصميم والأداء والكاميرات. ومع توقع إطلاقه قريبًا، يُنصح بالانتظار حتى صدور OnePlus 16 إذا كنت تبحث عن هاتف رائد ذي أداء عالٍ وبطارية كبيرة.

هاتف OnePlus 16 هاتف OPPO Find X9s تحديث ColorOS 17 الشحن اللاسلكي نظام أندرويد هاتف رائد

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