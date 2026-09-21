آبل تطلق تحديث iOS 27 لتسريع أداء هواتف آيفون في أكثر من 30 جانبا

أطلقت شركة آبل نظام التشغيل الجديد iOS 27 لجميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، متضمناً حزمة تحسينات برمجية شاملة استهدفت رفع سرعة وكفاءة استجابة الأجهزة في أكثر من 30 مهمة وجانباً يومياً، بما يعزز سلاسة تجربة الاستخدام وسرعة معالجة الأوامر.

تفاصيل تسريع أداء هواتف آيفون بنظام iOS 27

أفاد تقرير نشره موقع 9to5Mac التقني، بأن الشركة الأمريكية حددت رسمياً أكثر من 30 جانباً ستشهد زيادة ملحوظة في سرعة استجابة هاتف آيفون بعد تثبيت التحديث.

ووفقاً لما أعلنته آبل، فإنها أجرت مراجعة شاملة لبرمجياتها لتعزيز سرعتها وموثوقيتها، مؤكدة أن: "التحسينات عبر المنصات تدفع قدرات النظام الأساسية للأمام لتصبح المهام اليومية أسرع وأكثر سلاسة ومتعة".

تحسينات الأداء في الكاميرا وتطبيق الصور والمراسلة

شملت التحسينات التي أعلنت عنها شركة آبل في نظام iOS 27 تسريع معالجة الصور والتطبيقات الأساسية، وتضمنت النقاط التالية:

تسريع تحميل اللقطات الجديدة داخل تطبيق الصور (Photos) بنسبة تصل إلى 70%.

تسريع فتح وضع الشاشة الكاملة من خلال أداة (Widget) تطبيق الصور.

سرعة أعلى في معالجة وعرض تبويب المجموعات (Collections) داخل تطبيق الصور.

بدء رفع الصور ومقاطع الفيديو إلى مكتبة صور آي كلاود (iCloud Photos) بوتيرة أسرع.

تشغيل أسرع لتطبيق الكاميرا عند تفعيل نمط الطاقة المنخفضة (Low Power Mode).

إدراج لقطات الكاميرا الحديثة في تطبيق الرسائل (Messages) بسرعة أكبر.

استجابة أسرع لميزة التعرف على النصوص (Text Recognition) داخل الصور والمستندات.

تحميل لوحات مفاتيح الرموز التعبيرية والملصقات (Emoji and Stickers) بسرعة أعلى.

تسريع تصفح الإنترنت ونقل البيانات والمشاركة

تضمن التحديث البرمجي الجديد تحسينات تقنية مباشرة في سرعة الاتصال وتصفح الويب ونقل الملفات، وجاءت كالتالي:

تسريع عمليات نقل الملفات عبر ميزة آير دروب (AirDrop) بنسبة تصل إلى 80%.

اكتشاف أجهزة المستلمين القريبة عبر ميزة AirDrop في وقت أقصر.

تسريع تحميل محتوى صفحة البداية في متصفح سفاري (Safari).

رفع كفاءة وأداء تطبيقات الويب وتشغيل لغة جافا سكريبت (JavaScript) داخل متصفح سفاري.

زيادة سرعة اتصالات ميزة البث اللاسلكي آير بلاي (AirPlay) مع أجهزة تلفاز آبل (Apple TV) وسماعات هوم بود (HomePod).

تسريع تصفح ملفات الشبكة وتوفير وصول أسرع للمحتوى المشترك عبر موقع iCloud.com.

قراءة وتحديد شرائح الاتصال قريب المدى (NFC) بسرعة وموثوقية أعلى، إلى جانب سرعة حفظ مستندات PDF.

كفاءة تشغيل التطبيقات والنظام والأجهزة الذكية

ركز نظام iOS 27 كذلك على رفع سرعة الاستجابة في التطبيقات والملحقات المنزلية والميزات الصحية:

تسريع إطلاق وتشغيل التطبيقات بنسبة تصل إلى 30%.

تسريع التبديل بين واجهات شاشة القفل (Lock Screen).

تسريع فهرسة الاختصارات والإجراءات في ميزة البحث الموحد (Spotlight).

تحميل رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق (Mail) بوتيرة أسرع.

تسريع إقران وتحديث ملحقات المنازل الذكية المتوافقة مع منصة هوم كيت (HomeKit).

تسريع تشغيل المقاطع وتحميل واجهة "قيد التشغيل الآن" في خدمة وتطبيق Apple Music.

بدء تسجيل التمارين الرياضية في تطبيق (Workout) وتحديث البيانات في تطبيق الصحة (Health) بوقت أقل.

استعراض لوحات المعاينة في تطبيق (Freeform) بشكل أسرع، مع تسريع معالجة الكتابة اليدوية متعددة اللغات.

استجابة أسرع لأوامر التحكم بالصوت (Voice Control)، مع تسريع الدخول والخروج من أنماط الوصول المساعد والموجه، وسرعة استعادة الجهاز للخدمة (Rapid Return to Service).

التوافق واختبارات الأداء على هواتف آيفون 11

أشار التقرير إلى أن نظام iOS 27 يتوافق مع هواتف آيفون بدءاً من سلسلة iPhone 11، حيث استندت آبل في قياس بعض مؤشرات الأداء إلى اختبارات أجرتها على تلك السلسلة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن نسبة تسريع تشغيل التطبيقات التي بلغت 30% قِيست بمقارنة سرعة هاتف iPhone 11 Pro Max يعمل بنظام iOS 26.4.2 مع هاتف آخر مماثل يعمل بنظام iOS 27، مشيرة إلى أن هذه التحسينات في الأداء تزامنت مع إعادة بناء وتطوير مساعد سيري (Siri) بالكامل من الصفر.