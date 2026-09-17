آبل تفتح باب حجز AirPods 5.. مزايا أقوى بنفس سعر الجيل السابق

كشفت شركة آبل Apple، عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة AirPods 5 خلال فعاليات مؤتمرها الخاص Surprise and Shine، لتقدم الجيل الجديد مع مجموعة من التحسينات المهمة، أبرزها توفير تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC في كلا الإصدارين، دون زيادة في الأسعار.

وكانت آبل قد أعلنت عن AirPods 4 قبل عامين، بينما تأتي AirPods 5 بإصدارين كما هو الحال مع الجيل السابق، لكن على عكس الجيل الماضي، أصبح إلغاء الضوضاء النشط متاحا في الطرازين، مع الحفاظ على أسعار أقل في الفئة الأعلى.

ويبدأ سعر AirPods 5 من 129 دولارا، وهو السعر نفسه الذي كانت تباع به AirPods 4 من دون إلغاء الضوضاء النشط.

أما الإصدار الأعلى AirPods 5 مع علبة الشحن اللاسلكي فيبلغ سعره 149 دولارا، أي أقل بـ30 دولارا من AirPods 4 المزودة بتقنية ANC، والتي كان سعرها يبلغ 179 دولارا.

ويكتسب خفض الأسعار أهمية خاصة في ظل اتجاه أسعار العديد من منتجات آبل إلى الارتفاع، بما في ذلك هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max اللذان كشف عنهما حديثا.

وتتوفر حاليا سماعات AirPods 5 وAirPods 5 مع علبة الشحن اللاسلكي للطلب المسبق، على أن تصل إلى الأسواق يوم الجمعة 18 سبتمبر.

سماعات AirPods 5

إلغاء ضوضاء أفضل وسعر أقل



تقدم AirPods 5 مجموعة من التحسينات الجديدة، من بينها:

- إصداران بأسعار 129 و149 دولارا، وكلاهما يدعم إلغاء الضوضاء النشط.

- معادل صوتي تكيفي Adaptive EQ محدث لتحسين تجربة الصوت المكاني.

- إلغاء ضوضاء نشط أقوى بنسبة 50% مقارنة بـ AirPods 4.

- وضع شفافية محسن يوفر صوتا أكثر طبيعية.

- الإصدار الأعلى بسعر 149 دولارا يأتي مع علبة شحن لاسلكي.

- دعم التحكم في مستوى الصوت عبر ساق السماعة في الإصدار المزود بعلبة الشحن اللاسلكي.

ما الفرق بين AirPods 5 والإصدار المزود بالشحن اللاسلكي؟



رغم أن الاختلاف الظاهر في الاسم يتعلق بعلبة الشحن، فإن هناك فروقا إضافية بين الإصدارين.

- البطارية: يوفر إصدار AirPods 5 بسعر 149 دولارا مدة تشغيل تصل إلى خمس ساعات بالشحنة الواحدة مع تفعيل ANC، بزيادة ساعة كاملة مقارنة بـ AirPods 4 مع إلغاء الضوضاء النشط. ومع علبة الشحن، يصل إجمالي عمر البطارية إلى 22 ساعة.

- التحكم في مستوى الصوت: ولأول مرة في سماعات AirPods غير المصنفة ضمن فئة Pro، تحتوي ساق السماعة في إصدار AirPods 5 مع علبة الشحن اللاسلكي على مستشعر ضغط يتيح التحكم في مستوى الصوت عبر السحب على الساق.

- الشحن اللاسلكي: يمكن شحن علبة الإصدار الأعلى باستخدام شاحن Apple Watch، أو أي شاحن متوافق مع معيار Qi، أو عبر منفذ USB-C، وهي ميزة كانت متوفرة أيضا مع AirPods 4 المزودة بتقنية ANC.