آبل ترفع أسعار عدة هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 18 Pro.. والسبب مفاجئ

رفعت شركة آبل أسعار عدد من طرازات آيفون الحالية، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق أحدث هواتفها، في خطوة غير معتادة وتخالف النهج الذي تتبعه شركات الهواتف عادةً عند طرح أجيال جديدة.

وشملت الزيادة كلا من iPhone 17 وiPhone 17e وiPhone Air وiPhone 16، حيث ارتفع سعر كل هاتف بمقدار 100 دولار مقارنة بسعره السابق.

وبذلك أصبح سعر iPhone 17 الأساسي في الولايات المتحدة 899 دولارا، بينما يبدأ سعر iPhone 17e من 699 دولارا، وiPhone Air من 1099 دولارا، في حين يصل سعر نسخة iPhone 16 بسعة 128 جيجابايت إلى 799 دولارا.

وتطبق الأسعار الجديدة في الأسواق التي لا تزال تبيع هذه الطرازات.

لماذا رفعت آبل الأسعار؟



تأتي الخطوة في وقت تعاني فيه صناعة الإلكترونيات من نقص مستمر في رقائق الذاكرة، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن ارتفاع تكاليف المكونات دفع آبل إلى اتخاذ خطوات مماثلة في منتجات أخرى، من بينها أجهزة Mac وiPad وHomePod.

وعادة ما تتجه آبل إلى خفض أسعار هواتف الجيل السابق بمجرد طرح الطرازات الجديدة، إلا أن ارتفاع الأسعار هذه المرة يعكس الضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد وتكاليف المكونات.



وجاءت هذه التغييرات بعد إعلان آبل عن سلسلة iPhone 18 Pro وهاتفها القابل للطي الجديد iPhone Duo، بالتزامن مع سحب iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max من قائمة أجهزتها التي تبيعها مباشرة.

خطوة غير معتادة من آبل



يعكس توقيت زيادة الأسعار مدى تأثير مشكلات سلاسل التوريد على أسعار الأجهزة، حتى الطرازات التي مضى على طرحها وقت طويل.

ورغم أن عروض شركات الاتصالات وبرامج استبدال الهواتف القديمة قد تساعد بعض المشترين في تخفيف التكلفة، فإن رفع الأسعار الرسمية يمثل خروجا واضحا عن سياسة آبل المعتادة، ويؤكد استمرار انتقال ارتفاع تكاليف المكونات إلى أسعار الهواتف في الأسواق.