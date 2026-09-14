قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
حريق بمصنع لإعادة تدوير مخلفات النباتات الطبية والعطرية في بني سويف
اعرف يومك حسب كليتك.. جدول تسكين طلاب وطالبات الأزهر في المدينة الجامعية
الحكم على متهم في بولاق الدكرور بتهمة الانضمام لـ داعش.. اليوم
هل يجوز الذكر والصلاة على النبي بين ركعات القيام؟.. احذر الاختلاف
وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي
انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل ترفع أسعار عدة هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 18 Pro.. والسبب مفاجئ

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

رفعت شركة آبل أسعار عدد من طرازات آيفون الحالية، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق أحدث هواتفها، في خطوة غير معتادة وتخالف النهج الذي تتبعه شركات الهواتف عادةً عند طرح أجيال جديدة.

وشملت الزيادة كلا من iPhone 17 وiPhone 17e وiPhone Air وiPhone 16، حيث ارتفع سعر كل هاتف بمقدار 100 دولار مقارنة بسعره السابق.

وبذلك أصبح سعر iPhone 17 الأساسي في الولايات المتحدة 899 دولارا، بينما يبدأ سعر iPhone 17e من 699 دولارا، وiPhone Air من 1099 دولارا، في حين يصل سعر نسخة iPhone 16 بسعة 128 جيجابايت إلى 799 دولارا.

وتطبق الأسعار الجديدة في الأسواق التي لا تزال تبيع هذه الطرازات.

لماذا رفعت آبل الأسعار؟
 

تأتي الخطوة في وقت تعاني فيه صناعة الإلكترونيات من نقص مستمر في رقائق الذاكرة، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن ارتفاع تكاليف المكونات دفع آبل إلى اتخاذ خطوات مماثلة في منتجات أخرى، من بينها أجهزة Mac وiPad وHomePod.

وعادة ما تتجه آبل إلى خفض أسعار هواتف الجيل السابق بمجرد طرح الطرازات الجديدة، إلا أن ارتفاع الأسعار هذه المرة يعكس الضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد وتكاليف المكونات.


وجاءت هذه التغييرات بعد إعلان آبل عن سلسلة iPhone 18 Pro وهاتفها القابل للطي الجديد iPhone Duo، بالتزامن مع سحب iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max من قائمة أجهزتها التي تبيعها مباشرة.

خطوة غير معتادة من آبل
 

يعكس توقيت زيادة الأسعار مدى تأثير مشكلات سلاسل التوريد على أسعار الأجهزة، حتى الطرازات التي مضى على طرحها وقت طويل.

ورغم أن عروض شركات الاتصالات وبرامج استبدال الهواتف القديمة قد تساعد بعض المشترين في تخفيف التكلفة، فإن رفع الأسعار الرسمية يمثل خروجا واضحا عن سياسة آبل المعتادة، ويؤكد استمرار انتقال ارتفاع تكاليف المكونات إلى أسعار الهواتف في الأسواق.

زيادة أسعار آيفون أسعار iPhone 17 الجديدة آبل أسعار الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

يارا السكري وكارولين عزمي

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر رداً على طرد طالب من المدرسة لارتدائه «شبشب»: يحرم طرده أو إهانته أو الانتقاص منه أمام زملائه ويأثم مرتكب هذا الفعل

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يعلق على واقعة طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

بالصور

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد