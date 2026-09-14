قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
حريق بمصنع لإعادة تدوير مخلفات النباتات الطبية والعطرية في بني سويف
اعرف يومك حسب كليتك.. جدول تسكين طلاب وطالبات الأزهر في المدينة الجامعية
الحكم على متهم في بولاق الدكرور بتهمة الانضمام لـ داعش.. اليوم
هل يجوز الذكر والصلاة على النبي بين ركعات القيام؟.. احذر الاختلاف
وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي
انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يهدد بتقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات محمد إسماعيل

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تحرك جديد من جانب نادي زد بشأن مستحقات محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل عدم سداد كامل قيمة التعاقد بين الناديين.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي زد ينوي مخاطبة مسؤولي الزمالك وديًا لسداد مستحقات محمد إسماعيل مدافع الفريق التي لم يُدفع منها سوى مقدم التعاقد فقط».

وأضاف: «وفي حال عدم السداد حتى توقف الدوري ينوون التقدم بشكوى لعدم التزام مسؤولي الزمالك ببنود التعاقد».

ويترقب نادي زد موقف مسؤولي الزمالك بشأن سداد المستحقات المتبقية الخاصة بصفقة محمد إسماعيل، مع الاتجاه إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية حال عدم الوصول إلى حل ودي بين الطرفين.

أحمد عبد الباسط نادي زد محمد إسماعيل الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

بالصور

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد