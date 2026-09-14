زد يهدد بتقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات محمد إسماعيل

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تحرك جديد من جانب نادي زد بشأن مستحقات محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل عدم سداد كامل قيمة التعاقد بين الناديين.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي زد ينوي مخاطبة مسؤولي الزمالك وديًا لسداد مستحقات محمد إسماعيل مدافع الفريق التي لم يُدفع منها سوى مقدم التعاقد فقط».

وأضاف: «وفي حال عدم السداد حتى توقف الدوري ينوون التقدم بشكوى لعدم التزام مسؤولي الزمالك ببنود التعاقد».

ويترقب نادي زد موقف مسؤولي الزمالك بشأن سداد المستحقات المتبقية الخاصة بصفقة محمد إسماعيل، مع الاتجاه إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية حال عدم الوصول إلى حل ودي بين الطرفين.