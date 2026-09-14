لاعب الزمالك السابق: اللاعبون ومعتمد جمال يستحقون لقب الأبطال

أشاد عادل الدسوقي، لاعب الزمالك السابق، بالجهود التي يبذلها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا أنهم يستحقون لقب الأبطال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال الدسوقي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن لاعبي الزمالك والجهاز الفني يقدمون ما عليهم رغم كل الظروف، مشددًا على ضرورة دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة وعدم الانخداع وراء العواطف، خاصة أن هناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى العمل عليها من أجل تطوير الأداء وتحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن معتمد جمال يقود الفريق بشكل مميز، ويعمل على التعامل مع مختلف الظروف الفنية الموجودة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن المدير الفني يمتلك القدرة على تحقيق النجاح والوصول بالزمالك إلى أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في لاعبي الزمالك والجهاز الفني، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعم والمساندة من أجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق أهداف الفريق.