نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب واحد.. وقادر على تحقيق أهدافه في أفريقيا

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قادر على تجاوز أي صعاب ومواصلة مشواره بنجاح في بطولة أفريقيا.

وقال نصر إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن الزمالك لا يقف على لاعب واحد مهما كان حجم أو قيمة هذا اللاعب، مشددًا على أن النادي كبير وقادر على التعامل مع مختلف الظروف.

وأضاف: «معتمد جمال يعمل على التعامل مع جميع الظروف الفنية داخل الفريق، وأثق في قدرة الزمالك على تحقيق أهدافه».

وأعرب نجم الزمالك السابق عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه عبد الله السعيد مع الفريق، مشيرًا إلى أهمية خبراته وقدراته في دعم الفريق.

واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يُعد من أفضل الأندية في مصر في إخراج وتصعيد اللاعبين الشباب، لما يمتلكه من قطاع ناشئين مميز قادر على تقديم مواهب جديدة للفريق الأول.