كواليس مثيرة في رحيل بيزيرا عن الزمالك.. وسر بيان الوداع

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن كواليس جديدة ومثيرة بشأن رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف نادي الزمالك، وتفاصيل البيان الذي أصدره اللاعب لتوديع القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه بالرحيل عن الفريق.



وقال محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «تم عقد اجتماع في منزل حسين السيد مع بيزيرا، وتم الاتفاق على محتوى البيان، وأن يؤكد اللاعب تمسكه بموقفه من أجل تبرئة ساحة مجلس إدارة الزمالك».



وأضاف: «كل ما ورد في البيان تم الاتفاق عليه، حتى تتاح الفرصة أمام مجلس الزمالك للخروج والتأكيد أن النادي تخلى عن بيزيرا بسبب إصراره على الرحيل، ومن المنتظر خلال ساعات أن يظهر فيديو رحيل اللاعب».



وأشار أضا إلى أن هناك جلسة تجمع حاليًا بين خوان بيزيرا ومسؤولي نادي الزمالك في منزل حسين السيد، بحضور اللاعب ووالده، إلى جانب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وحسين السيد وعمرو أدهم، عضوي المجلس.



وأوضح أن بيزيرا كتب بيان الاعتذار بالتنسيق مع مسؤولي الزمالك، كما قام بتصوير فيديو يتحدث خلاله ويقدم اعتذاره لجماهير النادي وزملائه بالفريق.

وكشف الإعلامي عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمستقبل اللاعب، موضحًا أن بيزيرا سيكون لاعبًا في صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأضاف أن راتب بيزيرا مع النادي الإماراتي سيصل إلى مليوني دولار، بزيادة تبلغ 5 أضعاف راتبه مع الزمالك.



كما أشار إلى أن اللاعب حصل على وعد بالحصول على الجنسية الإماراتية وتمثيل منتخب الإمارات، بعد قضائه 5 سنوات، وفقًا للشروط واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأكد أضا أن نادي شباب الأهلي دبي يعتبر خوان بيزيرا مشروعًا مستقبليًا للنادي حتى عام 2031.



وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح أن حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك، عقد جلسة مع محامي اللاعب، بحضور نصر عزام، محامي النادي، من أجل إنهاء كافة الأمور المالية المتعلقة بالعقوبات الموقعة على بيزيرا، بسبب انقطاعه عن التدريبات.