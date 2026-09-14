أضا: الزمالك مكمل المشوار مع بيزيرا أو بدونه

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك قادر على مواصلة مشواره خلال الفترة المقبلة، سواء استمر البرازيلي خوان بيزيرا ضمن صفوف الفريق أو رحل عن القلعة البيضاء.



وقال محمد طارق أضا، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بيزيرا كان بينزل الملعب والأهداف في جيبه، وكان كلمة السر في فوز الزمالك بالدوري».



وأضاف: «الجماهير كانت تتمنى أن يكون بيزيرا هو العوض للفريق خلال الفترة المقبلة».



وتابع: «لكن بدأ الاستعداد للموسم الجديد، والبرازيلي لم يعد ورفض العودة، كما أصدر بيانًا أوضح خلاله أنه كان قد وعد بالاحتراف حال تلقيه عرضًا مناسبًا، وأنه يرغب في الانتقال إلى شباب الأهلي دبي».



وأوضح: «الزمالك مكمل ببيزيرا أو غيره، والكيانات الكبيرة بتفضل مكملة. هذا البيان يدين بيزيرا، واللاعب علم أنه أمام حائط سد، وكان لابد من حضوره إلى القاهرة للتفاوض».



وأردف: «سواء تم بيع بيزيرا أو لم يتم بيعه، فالزمالك كسبان في الحالتين. هل هناك لاعب تم بيعه وتم التعاقد مع لاعب آخر يمتلك المهارة والإمكانات نفسها؟ من الصعب أن تتعاقد مع لاعب الآن ويندمج سريعًا، وهذا الأمر قد يفتح باب التمرد داخل الفريق».