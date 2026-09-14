قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الذكر والصلاة على النبي بين ركعات القيام؟.. احذر الاختلاف
وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي
انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا
لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير
زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل
الأزهر الشريف يعلن الشروط الرسمية لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2027/2026
الصيف يودع المصريين.. ملامح الطقس خلال الأيام الأخيرة من فصل الحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: الزمالك مكمل المشوار مع بيزيرا أو بدونه

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك قادر على مواصلة مشواره خلال الفترة المقبلة، سواء استمر البرازيلي خوان بيزيرا ضمن صفوف الفريق أو رحل عن القلعة البيضاء.


وقال محمد طارق أضا، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بيزيرا كان بينزل الملعب والأهداف في جيبه، وكان كلمة السر في فوز الزمالك بالدوري».


وأضاف: «الجماهير كانت تتمنى أن يكون بيزيرا هو العوض للفريق خلال الفترة المقبلة».


وتابع: «لكن بدأ الاستعداد للموسم الجديد، والبرازيلي لم يعد ورفض العودة، كما أصدر بيانًا أوضح خلاله أنه كان قد وعد بالاحتراف حال تلقيه عرضًا مناسبًا، وأنه يرغب في الانتقال إلى شباب الأهلي دبي».


وأوضح: «الزمالك مكمل ببيزيرا أو غيره، والكيانات الكبيرة بتفضل مكملة. هذا البيان يدين بيزيرا، واللاعب علم أنه أمام حائط سد، وكان لابد من حضوره إلى القاهرة للتفاوض».


وأردف: «سواء تم بيع بيزيرا أو لم يتم بيعه، فالزمالك كسبان في الحالتين. هل هناك لاعب تم بيعه وتم التعاقد مع لاعب آخر يمتلك المهارة والإمكانات نفسها؟ من الصعب أن تتعاقد مع لاعب الآن ويندمج سريعًا، وهذا الأمر قد يفتح باب التمرد داخل الفريق».

الزمالك بيزيرا اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر رداً على طرد طالب من المدرسة لارتدائه «شبشب»: يحرم طرده أو إهانته أو الانتقاص منه أمام زملائه ويأثم مرتكب هذا الفعل

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يوضح حكم بعد طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد