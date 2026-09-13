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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيتش: اقتصاد مصر في 2026 أقوى بكثير مقارنة بـ 2023 و2024 بفضل الإصلاحات الهيكلية

فيتش
فيتش

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير لوكالة "فيتش " عن التجارة والاستثمار، والذي أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024 .

وأوضح المركز - في الإنفوجراف، الذى نشره اليوم الأحد على صفحات التواصل الاجتماعي - أن التقرير أرجع ذلك إلى تسارع وتيرة النمو، وانخفاض معدلات التضخم، مقارنةً بمستويات الذروة المسجلة في عام 2023، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، وذلك بفضل مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي .

وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن السياسات تتجه تدريجيًّا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، متوقعة أن تدعم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نمو الصادرات والاستثمار .

اقتصاد مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الوضع الاقتصادي النصف الثاني الإنفوجراف المصدرين

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