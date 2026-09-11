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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. إليك هواتف آيفون المدعومة

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

بات انتظار التحديث الرئيسي الجديد لنظام تشغيل آيفون من آبل على وشك الانتهاء، بعدما أكدت الشركة أن نظام iOS 27 سيبدأ طرحه اعتبارا من 14 سبتمبر، ليصل إلى أجهزة آيفون المتوافقة محمرا بواجهة استخدام معاد تصميمها، إلى جانب مجموعة من الميزات والخصائص الجديدة.

وفيما يلي قائمة بأجهزة آيفون التي ستدعم التحديث الجديد:

أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 27
 

تمتد قائمة الأجهزة المدعومة عبر عدة أجيال، بدءا من سلسلة iPhone 11 وصولا إلى أحدث طرازات آيفون، وتشمل:

سلسلة iPhone 17
سلسلة iPhone 16
سلسلة iPhone 15
سلسلة iPhone 14
سلسلة iPhone 13
سلسلة iPhone 12
سلسلة iPhone 11
iPhone SE (الجيل الثاني)


وسيصل التحديث إلى الأجهزة عبر التنزيل الهوائي، ويمكن للمستخدمين تثبيته بمجرد توفره من خلال الدخول إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

نظام iOS 27

أبرز الميزات الجديدة في iOS 27


رغم أن التغييرات البصرية الجديدة ستكون من أبرز الأمور التي سيلاحظها المستخدمون فور تثبيت النظام، فإن Siri قد تكون التطور الأهم في iOS 27.

وتقدم آبل جيلا جديدا من مساعدها الصوتي، يجمع بين النماذج الأساسية الخاصة بالشركة ونماذج Gemini التابعة لـ جوجل.

وتهدف النسخة المطورة من Siri إلى التعامل مع طلبات أكثر طبيعية وحوارية، مع القدرة على الاحتفاظ بسياق المحادثات بين التفاعلات المختلفة. 

كما تعمل آبل على تحويل Siri إلى تطبيق مستقل يتيح للمستخدمين الوصول إلى محادثاتهم السابقة.

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لن تصل إلى جميع الأجهزة.
رغم أن توافق الجهاز مع iOS 27 يعني إمكانية تثبيت النظام، فإنه لا يضمن الحصول على جميع الميزات الجديدة.

وتتطلب بعض قدرات الذكاء الاصطناعي عتادا أحدث، ما يعني أن مالكي أجهزة آيفون القديمة التي يدعمها النظام قد لا يحصلون على تجربة Siri الكاملة والميزات المتقدمة المرتبطة بها.

 

تحديثات جديدة لأجهزة آبل الأخرى


ولن يصل iOS 27 بمفرده، إذ تخطط آبل لإطلاق تحديثات أنظمة أجهزتها الأخرى في اليوم نفسه، 14 سبتمبر، وتشمل:

iPadOS 27
macOS 27
watchOS 27
tvOS 27
visionOS 27
 

كما يأتي iOS 27 مثبتا مسبقا على سلسلة iPhone 18 Pro الجديدة التي كشفت عنها آبل مؤخرا، إلى جانب أول آيفون قابل للطي iPhone Duo.

تحديث iOS 27 هواتف آيفون المؤهلة أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 27 نظام iOS 27

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