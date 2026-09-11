آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. إليك هواتف آيفون المدعومة

بات انتظار التحديث الرئيسي الجديد لنظام تشغيل آيفون من آبل على وشك الانتهاء، بعدما أكدت الشركة أن نظام iOS 27 سيبدأ طرحه اعتبارا من 14 سبتمبر، ليصل إلى أجهزة آيفون المتوافقة محمرا بواجهة استخدام معاد تصميمها، إلى جانب مجموعة من الميزات والخصائص الجديدة.

وفيما يلي قائمة بأجهزة آيفون التي ستدعم التحديث الجديد:

أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 27



تمتد قائمة الأجهزة المدعومة عبر عدة أجيال، بدءا من سلسلة iPhone 11 وصولا إلى أحدث طرازات آيفون، وتشمل:

سلسلة iPhone 17

سلسلة iPhone 16

سلسلة iPhone 15

سلسلة iPhone 14

سلسلة iPhone 13

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 11

iPhone SE (الجيل الثاني)



وسيصل التحديث إلى الأجهزة عبر التنزيل الهوائي، ويمكن للمستخدمين تثبيته بمجرد توفره من خلال الدخول إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

نظام iOS 27

أبرز الميزات الجديدة في iOS 27



رغم أن التغييرات البصرية الجديدة ستكون من أبرز الأمور التي سيلاحظها المستخدمون فور تثبيت النظام، فإن Siri قد تكون التطور الأهم في iOS 27.

وتقدم آبل جيلا جديدا من مساعدها الصوتي، يجمع بين النماذج الأساسية الخاصة بالشركة ونماذج Gemini التابعة لـ جوجل.

وتهدف النسخة المطورة من Siri إلى التعامل مع طلبات أكثر طبيعية وحوارية، مع القدرة على الاحتفاظ بسياق المحادثات بين التفاعلات المختلفة.

كما تعمل آبل على تحويل Siri إلى تطبيق مستقل يتيح للمستخدمين الوصول إلى محادثاتهم السابقة.

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لن تصل إلى جميع الأجهزة.

رغم أن توافق الجهاز مع iOS 27 يعني إمكانية تثبيت النظام، فإنه لا يضمن الحصول على جميع الميزات الجديدة.

وتتطلب بعض قدرات الذكاء الاصطناعي عتادا أحدث، ما يعني أن مالكي أجهزة آيفون القديمة التي يدعمها النظام قد لا يحصلون على تجربة Siri الكاملة والميزات المتقدمة المرتبطة بها.

تحديثات جديدة لأجهزة آبل الأخرى



ولن يصل iOS 27 بمفرده، إذ تخطط آبل لإطلاق تحديثات أنظمة أجهزتها الأخرى في اليوم نفسه، 14 سبتمبر، وتشمل:

iPadOS 27

macOS 27

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27



كما يأتي iOS 27 مثبتا مسبقا على سلسلة iPhone 18 Pro الجديدة التي كشفت عنها آبل مؤخرا، إلى جانب أول آيفون قابل للطي iPhone Duo.