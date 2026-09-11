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الأهلي يبدأ التحرك لضم بديل عمرو الجزار.. 3 مدافعين على طاولة القلعة الحمراء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ التحرك لضم بديل عمرو الجزار.. 3 مدافعين على طاولة القلعة الحمراء

عمرو الجزار
عمرو الجزار
حمزة شعيب

 

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك لدراسة عدد من الخيارات لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عمرو الجزار، مدافع الفريق، خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدرس بدائل عمرو الجزار

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء وضعت أكثر من مدافع ضمن حساباتها لتعويض غياب عمرو الجزار، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضح المصدر أن محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، يأتي على رأس الأسماء التي تحظى باهتمام الأهلي، خاصة أن اللاعب سبق له ارتداء قميص الفريق قبل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وأشار المصدر إلى أن موقف عبد المنعم يحظى بمتابعة خاصة من جانب مسؤولي الأهلي، في ظل رغبة نادي نيس في بيع اللاعب، إلى جانب وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى النادي، فضلًا عن ترحيب المدافع الدولي بفكرة العودة إلى القلعة الحمراء من جديد.

ويأمل عبد المنعم، في حال عودته إلى الأهلي، في استعادة مستواه الفني والحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بما يساعده على العودة إلى حسابات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

حسام عبد المجيد ومصطفى إبراهيم ضمن الحسابات

وأضاف المصدر أن حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، يأتي ضمن الخيارات المطروحة أمام الأهلي، خاصة مع دراسة اللاعب فكرة الرحيل عن ناديه بسبب عدم تأقلمه بالشكل المطلوب مع أجواء الدوري هناك.

وقد يفتح موقف حسام عبد المجيد الباب أمام انتقاله إلى الأهلي، حال توصل جميع الأطراف إلى اتفاق مناسب خلال الفترة المقبلة.

كما دخل مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، حسابات الأهلي لتدعيم الخط الخلفي، بعدما نال اللاعب إعجاب الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، ليصبح أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى القلعة الحمراء.

الأهلي لم يحسم الصفقة

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يحسم حتى الآن اسم المدافع الذي سيتم التعاقد معه لتعويض غياب عمرو الجزار، مؤكدًا أن الملف يخضع للدراسة من جانب الإدارة والجهاز الفني، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة المنتظرة.

ويبحث الأهلي عن الخيار الأنسب لتدعيم خط الدفاع، في ظل الغياب الطويل المتوقع لعمرو الجزار، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على قوة الفريق واستقراره خلال منافسات الموسم الحالي.

النادي الأهلي عمرو الجزار بطولة الدوري المصري

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