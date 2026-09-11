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كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء وما هي رسوم استبداله؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء وما هي رسوم استبداله؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يتعرض الكثير من المواطنين فجأة لمشكلة عدم قبول عداد الكهرباء لكارت الشحن، أو ظهور رسائل خطأ غير مفهومة تؤدي لتوقف شحن الرصيد. 

توضح هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء،   المؤشرات الفنية، المستندات، الرسوم، والخطوات القانونية بالتفصيل .

 علامات  تؤكد تلف كارت شحن عداد الكهرباء 

قبل إتخاذ قرار الذهاب إلى الشركة، تحقق من وجود واحدة أو أكثر من العلامات التالية:

▪️أكواد الخطأ الصريحة على شاشة العداد:

ظهور كود (Err 01 أو Err-0101): يعني الكارت تالف.. فشل كامل في قراءة البيانات الفنية للكارت.

- ظهور كود (Err-0204): يشير أحياناً إلى إمتلاء ذاكرة الكارت أو تداخل في البيانات يستدعي التصفير.

- ظهور رسالة نصية واضحة مثل (كارت غير مقبول) أو (لوحة العداد مغلقة).

- عند محاولة الشحن من منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، أمان، مصاري، ضامن)، تظهر رسالة (الكارت غير مقروء) أو (فشل في الإتصال بالطابع) أو (Card Reader Error).

- رفض الماكينة سحب الكارت أو قراءة الرقم التسلسلي له.

وجود إنحناء، إلتواء، أو كسر في جسم الكارت البلاستيكي يمنع دخوله بشكل مستقيم في فتحة العداد.

- وجود خدوش عميقة تقطع المسارات النحاسية، أو تراكم طبقة من الصدأ والرطوبة وتآكل باللون الأخضر على الشريحة الذهبية.

- توقف تطبيق الشحن (مثل "سهل"، "خالص"، أو التطبيق الرسمي للشركة) عن الإستجابة تماماً للكارت.

- ظهور رسالة تفيد بـ (فشل قراءة شريحة الـ NFC) رغم تفعيل الخاصية في إعدادات الهاتف وإزالة بيت الموبايل (الجراب) لتقريب الكارت مباشرة.

الأوراق والمستندات  المطلوبة 

عند التأكد من التلف، يجب التوجه إلى قسم العدادات بهندسة الكهرباء التابع لها المشترك، مجهوداً بالمستندات التالية بناءً على صفتك:

في حالة حضور صاحب العداد بنفسه:

- بطاقة الرقم القومي الأصلية (سارية) + صورة واضحة منها.

في حالة حضور وكيل :

- توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري (عام أو خاص بإدارة المرافق) + صورة منه.

- سند حيازة العين (في بعض الفروع لإثبات الصفة) + بطاقة الوكيل.

- إحضار رقم عداد الكهرباء المكتوب على اللوحة الأمامية للجهاز، أو أحدث إيصال شحن سابق (ورقي أو إلكتروني) لتسريع عملية سحب البيانات من النظام المركزي (System).

-إلتقط صورة واضحة لشاشة العداد بالموبايل تظهر قيمة الرصيد الحالي المتبقي بالعداد والفرع (التاريخ والوقت) قبل الذهاب للشركة، لتكون مستنداً إحترازياً لمطابقة البيانات.

-إذا كنت مستأجراً للعين، إتبع هذه الخطوات بدقة لتجنب رفض الموظف للطلب:

- الإستعلام وإثبات الصفة (شباك خدمة العملاء): توجه إلى قسم العدادات، وأبلغ الموظف أنك "مستأجر" وتريد بدل تالف. 

- قدم عقد الإيجار مع بطاقتك الشخصية ليقوم الموظف بإثبات حيازتك الحالية للشقة.

- الفحص الفني وتسليم الكارت القديم: سلم الكارت التالف للموظف المختص لوضعه على جهاز القارئ الخاص بالشركة وتأكيد تلف الشريحة برمجياً، والبحث عن بيانات العداد بإسم المالك المدون في العقد.

- ملء نموذج طلب الإستبدال: قم بتوقيع نموذج طلب "إستخراج بدل تالف لكارت العداد". يتم كتابة بياناتك في خانة "المستفيد/المستأجر" وبيانات صاحب العداد في خانة "المالك".

- السداد المالي في الخزينة: سيوجهك الموظف إلى خزينة الفرع لسداد الرسوم (حوالي 140 جنيهاً).

 ملاحظة هامة: سيصدر إيصال السداد بإسم مالك العداد الأصلي (لأنه المسجل على السيستم)، ولكن سيتسلمه المستأجر بصفته القائم بالسداد.

- إستلام الكارت الجديد ونقل الرصيد: عُد للموظف الفني وصورة الإيصال معه ليربط الكارت الجديد بالعداد، وينقل أي رصيد قديم متبقي من السيستم إلى الكارت الجديد. تسلّم الكارت وتأكد من مطابقة الرقم المحفور عليه مع رقم عدادك.

 خطوة التفعيل الإلزامية بالمنزل (تحديث العداد): عند العودة إلى الشقة، يجب إدخال الكارت الجديد في فتحة العداد أولاً وهو فارغ (قبل الذهاب لشحنه). إنتظر حتى تظهر كلمة "جيد" أو يطلق العداد صفيراً؛ بهذه الخطوة يتعرف العداد على الكارت الجديد ويلغي تشفير الكارت القديم تماماً، وتصبح جاهزاً للشحن من أي مكان.

 الرسوم  ومصير الرصيد القديم

- قيمة رسوم الإستبدال: الرسوم الرسمية المقررة لإستخراج كارت شحن جديد بدل تالف حوالي 140 جنيهاً مصرياً، ويتم سدادها حصرياً داخل خزينة الهندسة بموجب إيصال رسمي مختوم.

- حماية الرصيد المالي القديم: الرصيد المالي الذي قمت بشحنه سابقاً على الكارت التالف ولم يفرغ بعد داخل العداد محفوظ بالكامل بموجب القانون ولا يضيع.

- آلية إسترداد الرصيد فنيّاً: يقوم موظف الدعم الفني بالشركة بفحص الحساب المركزي المرتبط برقم عدادك (System). يسحب قيمة الشحنات المعلقة التي لم تصب في العداد، ثم يبرمجها تلقائياً لتتحمل على الكارت الجديد بمجرد تفعيله.

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