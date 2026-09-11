جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة

أسدل الستار على الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث بدا صراع هدافي الدوري

الأهلي يبدأ التحرك لضم بديل عمرو الجزار.. 3 مدافعين على طاولة القلعة الحمراء موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الرابعة كالتالي :

1. محمود ممدوح – مودرن سبورت: 3 أهداف.

2. ماولي وايو – القناة: 3 أهداف.

3. أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا : هدفان.

4. أحمد بحبح – بتروجت: هدفان.

5. أحمد سيد زيزو – الأهلي: هدفان.

6. أسامة فيصل – البنك الأهلي: هدفان.

7. إسلام محارب – طلائع الجيش: هدفان.

8. حسام أشرف – الزمالك: هدفان.

9. حسام حسن – الاتحاد السكندري: هدفان.

10. سيف تقا – وادي دجلة: هدفان.

11. عودة فاخوري – بيراميدز: هدفان.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة ثم نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد.