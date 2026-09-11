قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أسدل الستار على الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث بدا صراع هدافي الدوري 

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الرابعة كالتالي :

 

1. محمود ممدوح – مودرن سبورت: 3 أهداف.

2. ماولي وايو – القناة: 3 أهداف.

3. أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا : هدفان.

4. أحمد بحبح – بتروجت: هدفان.

5. أحمد سيد زيزو – الأهلي: هدفان.

6. أسامة فيصل – البنك الأهلي: هدفان.

7. إسلام محارب – طلائع الجيش: هدفان.

8. حسام أشرف – الزمالك: هدفان.

9. حسام حسن – الاتحاد السكندري: هدفان.

10. سيف تقا – وادي دجلة: هدفان.

11. عودة فاخوري – بيراميدز: هدفان.

 ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة ثم نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد.

بيراميدز الاهلي الدوري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

ما حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

صلاة الجمعة

الأوقاف تفتتح 18مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. أعمال وعبادات مستحبة في أفضل أيام الأسبوع

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد