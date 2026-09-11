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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيوشوش الودع.. كواليس سقوط دجال إسنا في قبضة الأمن

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بممارسة أفعال الدجل والشعوذة، للنصب على المواطنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة بالأقصر.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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