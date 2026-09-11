حالة الطقس الأيام القادمة.. انخفاض طفيف بالحرارة وشبورة صباحية حتى الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 12 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 16 سبتمبر 2026، كاشفة عن استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس الأيام القادمة في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس الأيام القادمة، تتراوح على السواحل الشمالية بين (29 إلى 31) درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين (34 إلى 35) درجة، بينما تسجل في شمال الصعيد بين (35 إلى 37) درجة.

ويسود الأيام القادمة، طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة الأيام القادمة

فيما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة من السبت 12 سبتمبر إلى الأربعاء 16 سبتمبر، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

السبت 12 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°C - المحسوسة 36°C

السواحل الشمالية: العظمى 29°C - المحسوسة 32°C

شمال الصعيد: العظمى 35°C - المحسوسة 37°C

جنوب الصعيد: العظمى 43°C - المحسوسة 44°C

الأحد 13 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35°C - المحسوسة 37°C

السواحل الشمالية: العظمى 30°C - المحسوسة 33°C

شمال الصعيد: العظمى 36°C - المحسوسة 38°C

جنوب الصعيد: العظمى 44°C - المحسوسة 45°C

الإثنين 14 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35°C - المحسوسة 37°C

السواحل الشمالية: العظمى 31°C - المحسوسة 34°C

شمال الصعيد: العظمى 37°C - المحسوسة 39°C

جنوب الصعيد: العظمى 45°C - المحسوسة 46°C

الثلاثاء 15 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35°C - المحسوسة 37°C

السواحل الشمالية: العظمى 30°C - المحسوسة 33°C

شمال الصعيد: العظمى 37°C - المحسوسة 39°C

جنوب الصعيد: العظمى 45°C - المحسوسة 46°C

الأربعاء 16 سبتمبر: