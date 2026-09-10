حالة الطقس أول يوم دراسة ومفاجأة في درجات الحرارة

يترقب ملايين الطلاب وأولياء الأمور حالة الطقس أول يوم دراسة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم السبت 12 سبتمبر 2026، وسط توقعات باستمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مقارنة بالأيام الحالية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال يومي السبت والأحد، موضحة أن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة بشكل عام، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة واحدة.







طقس حار ورطب أول أيام الدراسة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار الأجواء المعتدلة إلى المائلة للحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة للقاهرة الكبرى، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال يومي السبت والأحد بين 34 و35 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة.

وقالت منار غانم إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة يوم السبت، وترتفع إلى 35 درجة يوم الأحد، في حين تتراوح الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة.

وأوضحت أن جنوب الصعيد سيشهد أجواء أكثر حرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 و43 درجة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.

درجات الحرارة خلال أسبوع الدراسة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 سبتمبر وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، والتي تتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الظل وفق المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36.

العظمى 34 درجة والمحسوسة 36. السبت 12 سبتمبر: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36.

العظمى 34 درجة والمحسوسة 36. الأحد 13 سبتمبر: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37. الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37. الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.

السواحل الشمالية

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32.

العظمى 29 درجة والمحسوسة 32. السبت 12 سبتمبر: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32.

العظمى 29 درجة والمحسوسة 32. الأحد 13 سبتمبر: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33.

العظمى 30 درجة والمحسوسة 33. الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34.

العظمى 31 درجة والمحسوسة 34. الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32.

شمال الصعيد

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37. السبت 12 سبتمبر: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37. الأحد 13 سبتمبر: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38.

العظمى 36 درجة والمحسوسة 38. الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39.

العظمى 37 درجة والمحسوسة 39. الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43.

العظمى 42 درجة والمحسوسة 43. السبت 12 سبتمبر: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44.

العظمى 43 درجة والمحسوسة 44. الأحد 13 سبتمبر: العظمى 44 درجة والمحسوسة 45.

العظمى 44 درجة والمحسوسة 45. الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 44 درجة والمحسوسة 45.

العظمى 44 درجة والمحسوسة 45. الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 44 درجة والمحسوسة 45.

وتوضح هذه التوقعات استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الأيام الأولى من الدراسة، بينما تكون درجات الحرارة أقل على السواحل الشمالية، مع استمرار تأثير الرطوبة على درجات الحرارة المحسوسة.



شبورة مائية في أول ساعات الصباح

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها مع بداية اليوم الدراسي، خاصة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور الذين يستخدمون الطرق الزراعية والسريعة خلال الساعات المبكرة.

وتتكون الشبورة المائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ولذلك يجب على قائدي السيارات توخي الحذر والقيادة بسرعات مناسبة خلال فترة تكون الشبورة.

سحب صباحية تساعد على حجب أشعة الشمس

وأوضحت منار غانم أن فترات الصباح قد تشهد ظهور بعض السحب، وهو ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار.

ورغم استمرار الأجواء الصيفية، فإن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مقارنة بالفترات السابقة.

نشاط للرياح خلال الأسبوع

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة من الجمعة 11 سبتمبر وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر على أغلب أنحاء البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

ويساهم نشاط الرياح في تحسين الإحساس بالأجواء في بعض المناطق، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية للهيئة لمعرفة أي تغيرات في سرعة الرياح أو الظواهر الجوية.

نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور

وحذرت الدكتورة منار غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال فترة الظهيرة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

ونصحت الطلاب وأولياء الأمور باتباع عدد من الإجراءات البسيطة خلال أيام الدراسة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الإكثار من تناول السوائل والمياه.

ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الحارة والرطبة.

التواجد قدر الإمكان في أماكن جيدة التهوية.

توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة تكون الشبورة المائية.

متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أي تحديثات جديدة.

الأرصاد: الأجواء مستقرة ولا تدعو للقلق

وأكدت منار غانم أن الأجواء خلال بداية العام الدراسي مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أن استمرار الطقس الصيفي يأتي بالتزامن مع المرحلة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف.

وتشهد هذه المرحلة عادة تفاوتًا في درجات الحرارة من يوم إلى آخر، لذلك قد يشعر المواطنون بوجود اختلافات نسبية في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار.



انخفاض طفيف لا يعني انتهاء الصيف

ورغم بدء العام الدراسي الجديد واقتراب فصل الخريف، فإن ذلك لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية بصورة فورية، إذ تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال سبتمبر، خاصة في جنوب البلاد.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار والرطب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تظل متابعة حالة الطقس أول يوم دراسة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تزامن بداية الدراسة مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشبورة المائية في الساعات المبكرة، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.