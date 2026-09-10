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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
قسم الخدمات

 ​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من غدا الجمعة 11 سبتمبر وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، حيث تشهد البلاد استمراراً في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وخلال الأسبوع المقبل سوف يشهد بدء العام الدراسي الجديد حيث نرصد تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.

​أبرز سمات حالة الطقس العامة:

درجات الحرارة المتوقعة: تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين (29 إلى 31) درجة، وفي القاهرة والوجه البحري بين (34 إلى 35) درجة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى (35 إلى 37) درجة.

حالة الطقس اليوم

حالة الأجواء: يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة مائل للرطوبة ليلاً.

الظواهر الجوية: تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

حالة الطقس غدا

الرياح: يُلاحظ نشاط رياح أحياناً خلال الفترة من الجمعة 11 وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الظل حسب المناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

​الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 34 والمحسوسة 36.

​السبت 12 سبتمبر: العظمى 34 والمحسوسة 36.

​الأحد 13 سبتمبر: العظمى 35 والمحسوسة 37.

​الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 35 والمحسوسة 37.

​الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 35 والمحسوسة 37.

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السواحل الشمالية:

​الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 29 والمحسوسة 32.

​السبت 12 سبتمبر: العظمى 29 والمحسوسة 32.

​الأحد 13 سبتمبر: العظمى 30 والمحسوسة 33.

​الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 31 والمحسوسة 34.

​الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 29 والمحسوسة 32.

شمال الصعيد:

حالة الطقس غدا

​الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 35 والمحسوسة 37.

​السبت 12 سبتمبر: العظمى 35 والمحسوسة 37.

​الأحد 13 سبتمبر: العظمى 36 والمحسوسة 38.

​الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 37 والمحسوسة 39.

​الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد:

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​الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 42 والمحسوسة 43.

​السبت 12 سبتمبر: العظمى 43 والمحسوسة 44.

​الأحد 13 سبتمبر: العظمى 44 والمحسوسة 45.

​الإثنين 14 سبتمبر: العظمى 44 والمحسوسة 45.

​الثلاثاء 15 سبتمبر: العظمى 44 والمحسوسة 45.

حالة الطقس اليوم

​وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار للوقوف على أحدث المستجدات.

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة العام الدراسي بدء المدارس حالة الجو

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