اليوم آخر فرصة.. تفاصيل وخطوات التقديم على 2898 قطعة أرض ضمن الإسكان

​تنتهي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، فترة التقديم على الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن»، والذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالي 2898 قطعة أرض موزعة على 17 مدينة جديدة، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين في تملك المسکن الخاص.

​تفاصيل محاور الطرح وتوزيع الأراضي

و​أوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الحالي ينقسم إلى محورين رئيسيين يضمان آلاف قطع الأراضي الخدمية والسكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة:

​محور الأراضي المتوسطة: يضم 2263 قطعة أرض، وموزعاً على مدن: حدائق أكتوبر، السادات، حدائق العاشر، السويس الجديدة، برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، وأخميم الجديدة.

​محور الأراضي المميزة: يضم 635 قطعة أرض، وموزعاً على مدن: الشروق، بدر، العبور الجديدة، 15 مايو، ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، طيبة الجديدة، وقنا الجديدة.

​دعم ذوي الهمم وتكافؤ الفرص

و​حرصاً من وزارة الإسكان على دمج ذوي الهمم وتوفير السكن الملائم لهم، تضمن الطرح الحالي تخصيص 142 قطعة أرض مدعومة ومخصصة بالكامل لهم، موزعة بواقع 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة، بما يضمن تيسير حصولهم على الخدمات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

​خطوات التقديم ورابط الحجز

و​تتيح هيئة المجتمعات العمرانية كراسات الشروط والمواصفات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لمنصة «مسكن»(reserve.newcities.gov.eg) منذ انطلاق التقديم في 27 يوليو الماضي.

​وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في التقديم ولم يستكملوا إجراءات الحجز، سرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة لاستعراض كراسات الشروط وإنهاء خطوات التسجيل ودفع الأقساط المقررة قبل انتهاء المدة المحددة مساء الخميس، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن المواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.

الممشى السياحي في 6 أكتوبر

وكانت نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صحة ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لتحويل قطعة الأرض رقم 3 خلف مول العرب بمساحة 14فدان بمدينة 6 أكتوبر "الممشى السياحي" إلى مشروع يضم فنادق وكافيتريات أو أي أنشطة أخرى من تلك التي تم تداولها، مؤكدة أن المخاطبات والمستندات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، ولا تعبر عن أي قرارات أو إجراءات معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن قطعة الأرض محل ما تم تداوله لم يتم تخصيصها لأي جهة أو شركة أو مشروع، ولم يصدر بشأنها أية خطابات أو قرارات تخصيص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لا توجد أي نية لتحويل المنطقة المذكورة إلى مشروع استثماري، وأن الحديقة ستظل قائمة لخدمة سكان المنطقة، باعتبارها إحدى المساحات المفتوحة التي تسهم في توفير متنفس للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وتؤكد الوزارة كذلك أن الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة في المدن الجديدة يأتيان في مقدمة أولوياتها، وأن أي مشروعات أو أعمال تطوير تتم داخل المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.