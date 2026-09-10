قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تل أبيب .. إطلاق نار داخل موقف سيارات تابع لمدرسة في بئر السبع وإصابة شخص
رويترز: إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين التفافا على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط
أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز
انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها
مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
حرب السفن تحتدم.. وطهران تستعمل رؤوساً حربية مناورة
بدائل شراء الوحدات السكنية.. تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك ودور الدولة في توفير السكن
جامعة الأزهر: اليوم الخميس غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية
ثروت الخرباوي يكشف لـ«صدى البلد» مصير جماعة الإخوان في مصر
جامعة العاصمة تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اليوم آخر فرصة.. تفاصيل وخطوات التقديم على 2898 قطعة أرض ضمن الإسكان

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان
قسم الخدمات

​تنتهي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، فترة التقديم على الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن»، والذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالي 2898 قطعة أرض موزعة على 17 مدينة جديدة، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين في تملك المسکن الخاص.

​تفاصيل محاور الطرح وتوزيع الأراضي

و​أوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الحالي ينقسم إلى محورين رئيسيين يضمان آلاف قطع الأراضي الخدمية والسكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة:

حجز أراضي مسكن 7

محور الأراضي المتوسطة: يضم 2263 قطعة أرض، وموزعاً على مدن: حدائق أكتوبر، السادات، حدائق العاشر، السويس الجديدة، برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، وأخميم الجديدة.

محور الأراضي المميزة: يضم 635 قطعة أرض، وموزعاً على مدن: الشروق، بدر، العبور الجديدة، 15 مايو، ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، طيبة الجديدة، وقنا الجديدة.

طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم

​دعم ذوي الهمم وتكافؤ الفرص

و​حرصاً من وزارة الإسكان على دمج ذوي الهمم وتوفير السكن الملائم لهم، تضمن الطرح الحالي تخصيص 142 قطعة أرض مدعومة ومخصصة بالكامل لهم، موزعة بواقع 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة، بما يضمن تيسير حصولهم على الخدمات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

​خطوات التقديم ورابط الحجز

و​تتيح هيئة المجتمعات العمرانية كراسات الشروط والمواصفات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لمنصة «مسكن»(reserve.newcities.gov.eg) منذ انطلاق التقديم في 27 يوليو الماضي.

ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

​وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في التقديم ولم يستكملوا إجراءات الحجز، سرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة لاستعراض كراسات الشروط وإنهاء خطوات التسجيل ودفع الأقساط المقررة قبل انتهاء المدة المحددة مساء الخميس، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن المواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.

الممشى السياحي في 6 أكتوبر 

وكانت نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صحة ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لتحويل قطعة الأرض رقم 3 خلف مول العرب بمساحة 14فدان بمدينة 6 أكتوبر "الممشى السياحي" إلى مشروع يضم فنادق وكافيتريات أو أي أنشطة أخرى من تلك التي تم تداولها، مؤكدة أن المخاطبات والمستندات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، ولا تعبر عن أي قرارات أو إجراءات معتمدة.

إزالة تعد على 60 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بمركز المنشاة

وأوضحت الوزارة أن قطعة الأرض محل ما تم تداوله لم يتم تخصيصها لأي جهة أو شركة أو مشروع، ولم يصدر بشأنها أية خطابات أو قرارات تخصيص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لا توجد أي نية لتحويل المنطقة المذكورة إلى مشروع استثماري، وأن الحديقة ستظل قائمة لخدمة سكان المنطقة، باعتبارها إحدى المساحات المفتوحة التي تسهم في توفير متنفس للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

وتؤكد الوزارة كذلك أن الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة في المدن الجديدة يأتيان في مقدمة أولوياتها، وأن أي مشروعات أو أعمال تطوير تتم داخل المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

الإسكان أراضي الإسكان أراضي مسكن هيئة المجتمعات العمرانية تقديم الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

أرشيفية

بحوزته مخدرات.. لص يسرق سيارة ويغير لوحاتها والأمن يضبطه| تفاصيل

الحالة المرورية

كثافات متفرقة وانتشار أمني.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد