انطلاق الحفل الختامي للموسم الثالث من “مشروع فنان” ..اليوم

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الثقافة، يطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، الحفل الختامي للموسم الثالث على التوالي من مبادرة “مشروع فنان”، بمجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، والمقام في إطار توجيهات وزارة الثقافة للارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الفنى للمشاركين بالنشاط الصيفي.. وذلك في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الحفل بحضور الدكتور محمود حامد، وممثلي جهاز مدينة 15 مايو ومجلس أمناء المدينة، إلى جانب حشد غفير من المهتمين بالحركة الثقافية والفنية.

تبدأ فعاليات الاحتفال في تمام الساعة السادسة مساءً بافتتاح جدارية فنية تحمل عنوان “مصريات”، تليها في السامرة السادسة والنصف مساءً مراسم افتتاح معرض الورش الفنية التي أُقيمت طوال فعاليات الموسم الثالث. وفي تمام الساعة السابعة مساءً، تنطلق الفقرات الفنية بحفل غنائي يحييه كورال مجمع فنون 15 مايو ونخبة من مواهب المجمع.

و تُختتم فعاليات الاحتفالية بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين والعاملين بالمشروع تقديراً لجهودهم المبذولة طوال الموسم والتي أسفرت عن نتائج فنية مبهرة.