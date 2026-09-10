ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة إلى والدها الفنان الراحل، عبرت خلالها عن اشتياقها له.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها على “إنستجرام”: «لم نتعاف أبدا يا أبى، نفتقد وجودك وتبقى حاضرًا فى القلب والبال دائما».

وأضافت: «لقد أجبرنا على تخطى كل شيء، وهناك شيء بنا ما زال متوقف، لكننا نعلم أنك فى مكان أفضل برعاية الله وحبه ورحمته».

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور، في تصريحات إذاعية، عن رأيها في ملامح التقدم في العمر وظهور التجاعيد على الوجه.

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال الحلقة، إنها متصالحة مع نفسها وشكلها وسنها، مؤكدة أن قيمة الإنسان ليست بمظهره الخارجي.

وأضافت أنها متصالحة مع نفسها ولم تكن تلاحظ ظهور التجاعيد إلا من خلال التعليقات، مشيرة إلى أن هذا لا يفرق معها، وأنها تحترم الناس الذين لديهم تجاعيد عن الآخرين الذين يظهرون بشكل غير حقيقي.