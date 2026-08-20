قيمة الإنسان ليست بمظهره.. ريهام عبد الغفور تتحدث عن ملامح تقدم العمر

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال تصريحات إذاعية، عن رأيها في ملامح التقدم في العمر وظهور التجاعيد على الوجه.

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال الحلقة، إنها متصالحة مع نفسها وشكلها وسنها، مؤكدة أن قيمة الإنسان ليست بمظهره الخارجي.

وتابعت ريهام عبد الغفور، أنها متصالحة مع نفسها ولم تكن تلاحظ ظهور التجاعيد إلا من خلال التعليقات، مشيرة إلى أن هذا لا يفرق معها، وأنها تحترم الناس الذين لديهم تجاعيد عن الآخرين الذين يظهرون بشكل غير حقيقي.

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.