مصرع شاب صدمه قطار عند مزلقان الصوالحة بشبين القناطر

لقي الشاب أحمد صلاح مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء وجوده عند مزلقان الصوالحة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعي احمد صلاح الوكيل صدمه قطار عند مزلقان الصوالحه.

وجرى علي الفور نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة والتى اصدرت قرارها السابق.

وبحسب ما تداوله أهالي المنطقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان الشاب يعمل في مجال توصيل الطلبات «دليفري»، حيث سادت حالة من الحزن بين أصدقائه وأهالي المنطقة عقب نبأ وفاته، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات نعي للفقيد ووصفوه بأنه ذات اخلاق طيبة ولم يتأخر في خدمة أحدا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث.