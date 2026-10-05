محافظ القليوبية يتفقد مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية لمتابعة التأهيل العسكري للطلاب

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، زيارة ميدانية إلى مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية للتأهيل العسكري، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتدريبية، والوقوف على مستوى الطلاب في برامج التأهيل والانضباط العسكري وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وأشاد المحافظ بما لمسه من جدية والتزام وروح تنافسية لدى الطلاب، عكست مستوى متميزًا في التدريبات، وقدرتهم على الجمع بين الانضباط واكتساب المهارات العملية، مؤكدًا أن هذه البرامج تسهم في غرس قيم الانتماء والالتزام وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق.

وشاهد المحافظ ومرافقوه عددًا من الاستعراضات والتدريبات التي قدمها الطلاب، والتي عكست مستوى متميزًا من الانضباط والجاهزية وكفاءة تنفيذ التدريبات، مؤكدًا أن التأهيل العسكري يمثل عنصرًا مهمًا في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانضباط والانتماء والاعتزاز بالوطن.

وعقب ذلك، تفقد المحافظ معمل الطاقة المتجددة، واستمع إلى شرح من القائمين على التدريب حول طبيعة البرامج التطبيقية التي يحصل عليها الطلاب، والأدوات والمعدات المستخدمة، وآليات ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.

كما تفقد معمل السيارات العملي، وتابع جانبًا من التدريبات التطبيقية، واطلع على الإمكانات والتجهيزات المتاحة للطلاب، واستمع إلى شرح من المعلمين حول أساليب التدريب والتخصصات العملية التي يتم تأهيل الطلاب عليها، موجهًا بأهمية الاستمرار في تطوير الورش والمعامل وتوفير بيئة تدريبية متطورة ترفع من كفاءة الطلاب والخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأكد محافظ القليوبية أن مدارس التعليم الفني تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية الجمع بين التعليم والتدريب والانضباط، والاستمرار في اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب وتحويل إمكاناتهم إلى مهارات حقيقية تواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.