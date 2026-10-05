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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية يوقف عامل وعاملة ويحيلهما للتحقيق بسبب مشاجرة داخل مدرسة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالمديرية وإدارة غرب شبرا الخيمة للتحقيق فى واقعة مشاجرة عامل وعاملة داخل مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية ونقلهما إلى ديوان عام الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق .


وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن اليوم الاثنين وأثناء دخول الطلاب المدرسة حدث مشاجرة بين العامل والعاملة واستعان العامل بأشقائه للتعدى بالضرب على العاملة وسادت حالة من الهرج والمرج فى بداية دخول الطلاب للمدرسة الأمر الذى اثار استياء أولياء الأمور والطلاب.

التحقيق فى الواقعة


وعلى الفور حضرت لجنة من الإدارة التعليمية غرب شبرا الخيمة وتم وقف العامل عن العمل ونقله بقرار الى ديوان عام الإدارة وكذا العاملة وفتح تحقيق عاجل فى الواقعة فيما تم تكليف لجنة من الشؤون القانونية والمتابعة بمديرية التربية والتعليم للتوجه إلى المدرسة وفحص الموضوع وفتح تحقيق مع جميع الأطراف وسؤال إدارة المدرسة والمدرسين حول الواقعة ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن العامل والعاملة أحدهما بالمكافأة والثانى بالتعيين وبينهما مشاكل وخلافات قديمة.


وكانت مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية التابعة لادارة غرب شبرا التعليمية شهدت صباح  اليوم الاثنين حالة من الهرج والمرج وخروج التلاميذ عقب دخولهم المدرسة بسبب نشوب مشاجرة بين عامل وعاملة داخل المدرسة حيث استعان الاول بافراد اسرته للتعدى بالضرب على العاملة وخرج الطلاب من المدرسة وعدم تكملة اليوم الدراسى.

القليوبية شبرا الخيمة مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية مدرسة عمار بن ياسر

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