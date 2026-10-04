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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر

الحاجة عطيات السيد
الحاجة عطيات السيد
إبراهيم الهواري

توفيت الحاجة عطيات السيد الجمل، إحدى أبناء قرية تل بني تميم التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عن عمر ناهز 107 أعوام، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأهالي القرية.


وقالت أسرة الراحلة إنها عاشت حياة طويلة اتسمت بالطاعة والعمل الصالح، وكانت حريصة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وكثيرة الذكر لله، كما أدت فريضتي الحج والعمرة عدة مرات.

سيرة طيبة 


وأضافت الأسرة أن الحاجة عطيات كانت تتمتع بسيرة طيبة بين أهالي القرية، وكرست سنوات عمرها لتربية أبنائها، الذين حصلوا جميعًا على مؤهلات تعليمية، مشيرين إلى أنها كانت تمثل لأبنائها وأحفادها مصدرًا دائمًا للحب والحنان والبركة.
 

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الراحلة وأهالي قرية تل بني تميم، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

القليوبية شبين القناطر تل بني تميم أكبر معمره محافظة القليوبية

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